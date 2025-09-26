FOTOS: Así lucía el Chicharito Hernández, jugador de Chivas, antes de conocer a Diego Dreyfus

Javier, el Chicharito Hernández , volvió a ser tendencia en las redes sociales luego de confirmarse una nueva lesión, por lo que estará distante de los entrenamientos de Chivas. En ese sentido, es interesante conocer cómo lucía el mexicano hace algunos años, antes de conocer a Diego Dreyfus.

Entrevista EXCLUSIVA con Javier ‘Chicharito’ Hernández

El Chicharito Hernández tuvo una metamorfósis importante en su carrera y su día a día luego de conocer a Diego Dreyfus, quien se considera su “Coach de vida”. Los cambios mentales y emocionales se notan a la distancia; sin embargo, ¿el jugador del Rebaño también tuvo cambios físicos desde el inicio de esta amistad?

¿Chicharito Hernández tuvo cambios físicos al conocer a Diego Dreyfus?

Fue en el año 2017 cuando Javier Hernández y Diego Dreyfus se conocieron por primera vez cuando el jugador acudió por ayuda emocional, esto después de atravesar una serie de problemas tanto profesionales como personales. Curiosamente, la llegada de Javier con Diego sí generó un cambio físico en su persona.

Antes de conocerlo, Chicharito Hernández destacaba por tener una melena corta y un cuerpo que, si bien no era totalmente delgado, tampoco era del todo musculoso. Esto se puede ver, por ejemplo, en la presentación que tuvo como jugador del Manchester United unos años antes de su amistad con Diego Dreyfus.

Feliz cumpleaños hermano mío @Miguel_layun !! Que nunca nada ni nadie te haga dudar de lo que vales y de quien eres!! Te quiero y admiro!! pic.twitter.com/6rTWXC8z5v — Javier “Chicharito” Hernandez (@CH14_) June 25, 2017

Con el paso de los años, y a raíz de que el Chicharito frecuentó más a Diego Dreyfus, este optó por cortarse por completo la cabellera y meter más fuerzas en sus rutinas de ejercicio, por lo que ahora, pese a su avanzada edad, se muestra a un atleta mucho más musculoso no solo en los brazos, sino también en las piernas.

¿Por qué las personas culpan a Diego Dreyfus de la baja de juego de Javier Hernández?

Por arte del destino o simple casualidad, la carrera deportiva de Javier Hernández vino a menos a raíz de su amistad con Diego Dreyfus, por lo que, desde el 2017, el Chicharito Hernández comenzó a tener problemas no solo para lograr anotaciones, sino para mantener la titularidad en sus respectivos equipos.

“Más poderoso que el deseo de triunfar, es la valentía de empezar” Empieza las veces que sean necesarias hasta que lo logres! #blessed #FyC pic.twitter.com/12dSoql7AS — Javier “Chicharito” Hernandez (@CH14_) February 21, 2017

Aunado a ello, la actitud de Javer ha cambiado considerablemente en relación a lo que había mostrado en años anteriores e, incluso, muestra una personalidad muy parecida a la del otrora actor de telenovelas. ¿Será que Diego Dreyfus sí fue el responsable de la debacle de Hernández?