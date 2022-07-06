Fotos: Los mejores momentos del E-Prix de Marrakech de la Formula E

Formula E | Las mejores imágenes del E-Prix de Marrakech de la Formula E 2022

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Edoardo Mortara alcanzó la cima del Campeonato Mundial de Pilotos con la victoria en la 10ª ronda del E-Prix de Marrakech, ya que el integrante del equipo ROKiT Venturi Racing se defendió de la fuerte presión de sus compañeros de DS TECHEETAH, António Félix da Costa y Jean-Éric Vergne, durante toda la carrera.

Resumen: E-Prix de Marrakech R10| Formula E

Da Costa salió en la Pole Position de Julius Bär y, tras quedarse detrás de Mortara durante el primer dúo de activaciones del Attack Mode se aferró a la parte trasera del coche del suizo cuando la carrera llegaba a su punto álgido. Sin embargo, el campeón de la sexta temporada no pudo superar al piloto de Venturi, que se mostró totalmente imperturbable en su camino hacia el primer escalón y su tercera victoria de la temporada, así como el liderato de la clasificación.

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Stoffel Vandoorne pierde el liderato de la Formula E

Stoffel Vandoorne, de Mercedes-EQ, era el líder del Campeonato Mundial de Pilotos antes de la carrera, pero un fallo de frenado en la clasificación lo dejó en el puesto 20 de la parrilla. Se recuperó para terminar octavo, pero con sólo cuatro puntos en el día, Mortara se mantiene firme al final de la décima ronda del ABB FIA Formula E World Championship.

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Vergne se encontraba en segunda posición al llegar a las últimas etapas, con un dos por ciento de energía disponible, antes de retroceder por detrás de Da Costa hasta una eventual cuarta posición. Su compañero en la batalla por el título, Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), luchó desde la sexta posición de la parrilla hasta el podio, con una última vuelta en la que se lanzó sobre Vergne para conseguir la plata y un puñado de puntos adicionales y cruciales para el Campeonato del Mundo.

