FOTOS: ¿Quién es AJ Lee, superestrella que podría volver a la WWE para hacer equipo con CM Punk?

En las últimas horas ha circulado un rumor que habla sobre el posible regreso de AJ Lee, una de las superestrellas más importantes en la historia del Wrestling, a la WWE . Ante este hecho, no está de más conocer un poco sobre ella, así como qué fue lo que hizo luego de su salida de dicha empresa.

¿Quién es AJ Lee, cuántos años tiene y dónde nació?

April Jeanette Méndez, nombre de pila de AJ Lee, es una luchadora profesional, guionista y autora que nació en Unión City, Nueva Jersey, el pasado 19 de marzo de 1987, por lo que actualmente tiene 38 años de edad, hecho que la obligó a retirarse del mundo de la lucha libre, al menos, hasta ahora.

¿Cuándo llegó AJ Lee a la WWE?

Fue en el 2009 cuando AJ Lee firmó su primer contrato con la WWE para ser enviada al territorio de desarrollo, ubicado en Florida. La realidad es que, desde sus primeras actuaciones, la nacida en Nueva Jersey destacó, lo cual hizo que llamara poderosamente la atención.

AJ Lee no solo logró destacar como acompañante de otras superestrellas varoniles, sino que pudo convertirse en una de las divas más importantes de dicha época no solo por su espectacular belleza, sino también por su técnica y cualidades arriba del cuadrilátero.

¿Por qué se retiró de la WWE?

Oficialmente nunca se dio a conocer el retiro oficial de AJ Lee de la WWE en 2015; sin embargo, todo indica que guardaría relación con el despido de CM Punk de la empresa un año antes. Cabe mencionar que, en la vida real, ambas superestrellas sostienen una relación amorosa desde hace un largo tiempo.

¿Qué fue de AJ Lee tras su retiro de la WWE?

En la última década, la realidad es que AJ Lee ha estado alejada del foco mediático que sugiere formar parte de una de las empresas más importantes de entretenimiento en el mundo, motivo por el cual se dedicó a realizar otros objetivos individuales que ayudaron a catapultar su carrera como guionista.

¿Bajo qué historia regresaría AJ Lee a la WWE?

A falta de un anuncio oficial, todo haría indicar que, después de 10 años de espera, AJ Lee regresaría a la WWE para unirse a CM Punk, su esposo, y enfrentar con ello a Seth Rollings y Becky Lynch, quienes también sostienen una relación amorosa dentro y fuera del ring.

Este combate podría llevarse a cabo en una lucha de relevos mixtos en Wrestlepalooza. Y si bien también ha sonado el nombre de Rhea Ripley como posible acompañante de CM Punk, la realidad es que todo apunta al regrese AJ Lee, lo cual sacudiría por completo a la fanaticada de la WWE.