Wrestlemania 41: Ver EN VIVO y GRATIS los resultados de HOY domingo 20 de abril, de la lucha de Penta Zero Miedo y la Noche 2 del evento de la WWE; seguimiento online

Este domingo 20 de abril del 2025, es el segundo día de actividades en WrestleMania 41 y es el momento de ver a Penta Zero Miedo en acción. El mexicano se enfrentará en un Fatal 4-Way ante Bron Breakker (c), Finn Bálor y Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental.

Muchos aficionados esperan que Penta pueda conseguir el título y ver al mexicano ganar luego de que su hermano, Rey Fénix terminó perdiendo en pasado sábado 19 de abril del 2025.

Las peleas que habrá hoy en WretleMania 41

Todas las batallas que podrás ver hoy en WretleMania 41 son las siguientes:

Sin City Street Fight: Drew McIntyre vs. Damian Priest

Campeonatos Femeninos en Parejas: Liv Morgan y Raquel Rodriguez (c) vs. Bayley y Lyra Valkyria

AJ Styles vs. Logan Paul

Campeonato Mundial Femenino: Iyo Sky (c) vs. Bianca Belair vs. Rhea Ripley (Lucha de triple amenaza)

Campeonato Intercontinental: Bron Breakker (c) vs. Penta Zero Miedo vs. Finn Bálor vs. Dominik Mysterio (Lucha Fatal 4-Way)

Randy Orton vs (rival por confirmar)

Campeonato Indiscutido de WWE: Cody Rhodes (c) vs. John Cena