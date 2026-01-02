Fracasó en Cruz Azul y dejó un legado negativo, pero hoy es goleador en otro equipo de Primera División

Roque Santa Cruz es uno de los mejores delanteros de la historia de Paraguay , y sus experiencias en Alemania, Inglaterra y España así lo evidencian. Sin embargo, en medio de su admirable trayectoria se encuentra un señalado paso en falso: su etapa en Cruz Azul.

Aquella aventura en la Liga BBVA MX, lejos de consolidar su figura en el fútbol mexicano, se convirtió en uno de los capítulos más cuestionados de su extensa carrera profesional. Afortunadamente para él, ese mal recuerdo quedó atrás y a sus 44 años sigue vigente en el futbol de su país.

La olvidable etapa de Santa Cruz en Cruz Azul

Santa Cruz llegó a la Máquina en 2015 como un fichaje de alto impacto . Su recorrido por clubes como Bayern Múnich, Manchester City y Real Betis generó una expectativa enorme entre los aficionados cementeros, que veían en él a un delantero capaz de marcar las diferencias.

Instagram @roquesantacruz

Por desgracia para ambas partes, la realidad fue muy distinta. Las lesiones musculares lo persiguieron desde el inicio, lo que le impidió tener continuidad y ritmo competitivo. En total, el histórico goleador paraguayo disputó apenas 10 partidos oficiales con Cruz Azul y marcó cuatro tantos.

Más allá de las estadísticas, su paso por el club dejó malas sensaciones en la afición. El alto salario que tenía, la escasa participación en el campo y la falta de impacto en momentos decisivos hicieron que su ciclo se recuerde como una de las apuestas menos rentables del club en los últimos tiempos.

Un presente que contrasta con su paso por Cruz Azul

Años después, la imagen de Roque Santa Cruz es completamente diferente. Con 44 años, el delantero fue confirmado como nuevo refuerzo de Nacional de Paraguay para este año, con el objetivo de luchar por la Copa Sudamericana.

El goleador se sumó a su nuevo equipo tras un paso positivo por Libertad (también de su país), club en el que fue pieza clave en la rotación y con el que participó de la última Copa Libertadores. Allí, convirtió 27 goles y dio ocho asistencias en más de 150 partidos.