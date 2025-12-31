OFICIAL: Equipo de la Liga de Expansión MX se refuerza con ex Pumas: no entró en planes de Efraín Juárez

José Ricardo Galindo es nuevo refuerzo de Correcaminos FC, equipo de la Liga de Expansión MX. El defensa central llega a Tamaulipas luego de un semestre con Atlético Morelia, club al que recayó después de no entrar en planes de Efraín Juárez con Pumas, que sumaría una joya para el Clausura 2026 .

El futbolista de 27 años vivirá su segunda experiencia en un club de Segunda División, luego de estar casi toda una vida en el conjunto universitario, que tiene en sus filas a un jugador que va por revancha en el Clausura 2026 .

Ricardo Galindo es nuevo jugador de Correcaminos FC|@rickygalindo_03

“El Club de Futbol Correcaminos le da la bienvenida a José Galindo como nuevo refuerzo para el Clausura 2026 de la Liga de Expansión. ¡Juntos Escribiremos una Nueva Historia!”, compartió Correcaminos en sus redes sociales.

La trayectoria de José Ricardo Galindo con Pumas

El nacido en la Ciudad de México llegó de muy pequeño a la cantera de Pumas, donde pasó por todas las categorías. Durante su proceso formativo, se desempeñó como mediocampista contención, pero fue hasta que llegó al primer equipo que lo habilitaron como defensa central.

Ricardo Galindo cumplió su sueño al debutar en la Liga BBVA MX el 25 de julio de 2021, pero su mejor momento llegó en el Apertura 2022 al disputar 7 partidos como titular. Sin embargo, conforme pasaron los años tuvo poca relevancia en el equipo y fue al término del Clausura 2025 que el club le dio las gracias.

El futbolista de 27 años solo disputó 2 partidos tras la llegada de Efraín Juárez. En total, jugó 55 encuentros con el primer equipo y recibió 13 tarjetas amarillas, para así cerrar un ciclo como jugador de la UNAM.

El canterano del conjunto universitario llegó al Atlético Morelia para el Apertura 2025, pero pasó sin pena ni gloria al tan solo jugar la mitad de los partidos del torneo. Ahora, tendrá una segunda oportunidad en la Liga de Expansión MX con Correcaminos FC.