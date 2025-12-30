América lo vendió carísimo y con fama de crack... su nuevo equipo ya quiere sacarlo

Richard Sánchez es el futbolista que América vendió carísimo y con fama de crack, pero en su nuevo equipo no ha terminado de “cuajar” y fue puesto como transferible, por lo que suena para salir en este mercado de fichajes, pues reportes apuntan a que es un buen prospecto para Pumas.

El paraguayo salió de las Águilas en marzo de este año para firmar contrato hasta diciembre de 2028 con Racing de Avellaneda en una operación que rondó los 3 millones de dólares (53.7 millones de pesos), pero a menos de un año de ello parece que la relación entre jugador y club está fracturada.

Richard Sánchez se fue del América al Racing en marzo de este año, pero a tan solo meses está transferible|@richardsanchez

Sánchez solo disputó 13 partidos, 6 de ellos como titular, sin ningún gol ni asistencia desde que llegó al club argentino, donde no se le dieron las oportunidades que esperaba y por las cuales dejó al conjunto de Coapa, pues el objetivo era sumar más minutos.

El paso del paraguayo con el América

El mediocampista tiene actualmente 29 años y se formó en el Olimpia de Paraguay donde permaneció hasta verano de 2019, cuando América lo fichó. Con el conjunto azulcrema fue uno de los indispensables de la plantilla hasta que André Jardine tomó el mando.

El paraguayo poco a poco dejó de tener relevancia en el 11 titular, aunque formó parte de la plantilla que conquistó el tricampeonato de la Liga BBVA MX. Ante la falta de minutos, se declinó por la propuesta de Racing, pero desde su llegada comenzaron los problemas, pues sufrió lesiones musculares que le impidieron debutar.

De acuerdo con la plataforma BeSoccer, Richard jugó 6 temporadas con las Águilas, que se reflejan en la cancha como 209 partidos disputados, 155 de ellos como titular, en los cuales convirtió en 19 ocasiones y dio 12 asistencias. Cabe mencionar que existe el rumor de que Sánchez pudiera regresar al club americanista, pero ello luce complicado debido a que todas las plazas de extranjeros están ocupadas.