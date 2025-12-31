Cruz Azul se le va con todo al América y le hace mega oferta por una de sus estrellas

Tras quedarse a las puertas de la consagración en los últimos torneos de la Liga BBVA MX, la dirigencia de Cruz Azul está dispuesta a salir a buscar futbolistas que marquen las diferencias de inmediato para el Clausura 2026. Bajo esa premisa, el nombre de Ramón Juárez , defensor del América, comenzó a tomar fuerza en La Noria.

Lejos de tratarse de un simple sondeo, reportes cercanos al club afirman que la directiva cementera ya habría puesto sobre la mesa una propuesta económica importante para convencer a las Águilas de desprenderse de uno de sus defensores mejor valuados. La cifra, cercana a los 7.5 millones de dólares, refleja la intención de Cruz Azul de reforzar una zona clave.

Cabe destacar que, acorde a los datos de Transfermarkt, el futbolista de 24 años tiene un valor de mercado aproximado de seis millones de euros y un contrato vigente hasta mediados de 2027. Es por este motivo que Cruz Azul deberá abonar una suma elevada para quedarse con sus servicios.

|Instagram @ramonjuarez91

TE PUEDE INTERESAR:



El cuerpo técnico de Nicolás Larcamón considera prioritario sumar un defensor central que combine fortaleza física, buen posicionamiento y capacidad para iniciar jugadas desde el fondo. En ese perfil encaja el canterano americanista, que ha demostrado solvencia cada vez que le tocó asumir responsabilidades.

¿Cuál es la postura del América ante el interés de Cruz Azul?

Del lado del América, la postura es firme. No hay urgencia por vender y el club prioriza mantener una base sólida de jugadores formados en casa. Además, fuentes cercanas al club afirman que la dirigencia considera que Juárez todavía tiene margen para crecer y aumentar su valor.

Sin embargo, hay un elemento que podría inclinar la balanza: la voluntad del jugador. Juárez no tiene conflictos en Coapa, pero vería con buenos ojos un proyecto en el que pueda consolidarse como titular indiscutido y asumir un rol protagónico, algo que Cruz Azul estaría dispuesto a ofrecerle desde el primer día.