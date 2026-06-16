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Francia vence 3-1 al conjunto senegalés con histórico doblete de Kylian ; marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo 5

Francia y el Conjunto senegalés se enfrentarán en busca de sumar tres puntos

Francia vs conjunto senegalés: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY martes 16 de junio, partido de la justa de verano 2026; marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo 5
Francia vs conjunto senegalés: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY martes 16 de junio, partido de la justa de verano 2026; marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo 5

Escrito por: Amaury Torres - DR

Terminaron los 90 minutos del partido y Francia se llevó la victoria al dominar al conjunto senegalés, con doblete de Kylian y uno más de Barcola, Francia gana 3-1; por parte del conjunto senegalés, anotó Mbaye. De esta manera Francia asegura sus primeros tres puntos y por su parte, Kylian superó a Messi y a Pelé en goles anotados en los mundiales de futbol.

Esta tarde Francia y el conjunto senegales se enfrentarán en su debut del mundial de futbol; por un lado llega la estrella del Real Madrid, Kylian; por parte del conjunto africano llega Sadio. Sadio tiene un gran reto por delante al encarar una selección llena de jóvenes estrellas. No te pierdas de ningúno de los detalles a través de esta cobertura, presentada por Jaecoo 5.

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