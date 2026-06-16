Pronóstico Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026: este es el equipo ganador según las apuestas y la IA

Llegó el día, la vigente selección campeona del mundo tendrá su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Argelia, hay muchas expectativas sobre el resultado de esta noche, todos los seguidores de Argentina y Messi esperan ver una victoria de la albiceleste. Le pedimos a distintas inteligencias artificiales que hicieran un pronóstico sobre el resultado y datos estadísticos que podrían servirte a la hora de armar tu parlay de este partido.

Predicciones Argentina vs Argelia

Algo en común tuvieron todas las ia a la que le preguntamos, después del silbatazo final Argentina estará llevándose sus primeros 3 puntos del torneo, además, la línea defensiva no permitirá que Argelia concrete ninguna de sus jugadas a gol.

En cuanto a tiros de esquina, tango Gemini como ChatGPT coinciden que Argentina cobrará más de 6.5 tiros de esquina, Argelia por su parte, cobra menos de 3.5 tiros de esquina.

Por otro lado, será un partido golpeado, las inteligencias artificiales prevén al menos 4 tarjetas amarillas en los 90 minutos del partido, 3 para el conjunto africano y 1 para Argentina.

La evidente superioridad de Argentina sobre Argelia se verá reflejada en los tiros de esquina cobrados por cada selección, según Gemini, Argentina cobrará más de 6.5 y por su parte, Argelia serán menos de 2.5 tiros de esquina. Por su parte, ChatGPT pronostica 7 tiros de esquina para Argentina y 3 de Argelia, dejando un total de al menos 10 tiros de esquina.

En resumen, la ia recomienda los siguientes picks:

Gana Argentina

Menos de 3.5 goles

Ambos equipos no anotan

Más de 8.5 tiros de esquina

Más de 3.5 tiros de esquina

Lionel Messi +1 tiro a puerta

El partido comienza a las 19:00 horas del Centro de la Ciudad de México y el partido podrás vivirlo EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca en el siguiente link:

Argentina vs Argelia: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS la transmisión de HOY martes 16 de junio, partido del Grupo F del Mundial 2026: por streaming, link libre y en directo por Azteca Deportes