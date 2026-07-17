Francia vs Inglaterra: Fecha y hora del partido por el tercer lugar del Mundial 2026

Tras quedarse a un paso de disputar la anhelada final, las selecciones de Francia e Inglaterra tendrán que verse las caras para definir al ganador del tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Este compromiso de consolación representará el cuarto choque oficial entre franceses e ingleses en la historia de las justas mundialistas, además de perfilarse como una revancha directa del enfrentamiento de cuartos de final vivido en Qatar 2022.

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El encuentro está programado para disputarse este sábado 18 de julio en la cancha del Estadio Miami, el silbatazo inicial esta programado en punto de las 15:00 horas (tiempo del centro de México).

Ambas potencias europeas llegaron a Norteamérica como favoritas indiscutibles al título, pero tropezaron en la antesala de la final, la escuadra dirigida por Didier Deschamps se despidió de la pelea por el campeonato tras caer 2-0 frente a España, en un duelo donde los galos nunca lograron romper el muro defensivo de La Roja y que ha dejado un fuerte desánimo en el vestidor francés.

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La dramática eliminación de Inglaterra previa al duelo por el tercer puesto

Por su parte, el conjunto de los Tres Leones vivió una eliminación mucho más dolorosa en la ciudad de Atlanta. Durante gran parte de su respectiva semifinal, el cuadro inglés dominó las acciones frente a Argentina y se mantuvo con ventaja en el marcador acariciando el pase.

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Sin embargo, la escuadra albiceleste gestó una remontada épica en la recta final del partido. Con anotaciones de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, los sudamericanos le dieron la vuelta a la pizarra para sellar un 2-1 definitivo que dejó a los ingleses en la lona.

Ahora, ambas plantillas deberán sacudirse el golpe anímico de las semifinales para saltar a la cancha de Miami y buscar cerrar su participación con una última victoria, buscando asegurar un sitio en el podio de este histórico torneo de 48 selecciones, en el partido 103 de la Copa del Mundo 2026.