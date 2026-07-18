Francia vs Inglaterra EN VIVO y GRATIS |ver resultado de transmisión HOY sábado 18 de julio, partido de Kylian Mbappé vs Bukayo Saka por el tercer lugar del Mundial 2026, marcador online y en línea

Este sábado 18 de julio del 2026, se enfrentan Francia vs Inglaterra por el tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los dos equipo se quedaron cerca de llegar a la gran final pero buscarán terminar de la mejor manera posible la competición.

Así llegan Francia e Inglaterra

Francia cayó 0-2 ante España en semifinales con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Perro, una victoria que tuvo una exhibición de posesión y orden. Francia llegaba como una de las favoritas, pero no pudo clasificar a su tercera final consecutiva.

Ready to take on France 💪 pic.twitter.com/2d3NFlcXtO — England (@England) July 18, 2026

Por su parte, Inglaterra perdió 1-2 ante Argentina en una semifinal dramática. Los ingleses iban ganando 1-0 hasta el minuto 85, pero goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos con asistencia de Messi, dieron la remontada a la Albiceleste.

Le vestiaire est prêt pour notre dernier match de la Coupe du Monde 💙



23h00 sur M6 & beIN SPORTS 1 📺#FRAANG I #FIFAWorldCup pic.twitter.com/1rLmGn1A8q — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 18, 2026

Ahora, Tuchel tiene la misión de sacudir anímicamente a sus dirigidos. Una victoria en Miami les aseguraría su mejor participación en un evento mundialista fuera de casa desde el histórico título de 1966.

Historial Francia vs Inglaterra

Francia e Inglaterra se han enfrentado 32 veces en la que se han logrado imponer los ingleses 17 veces, han empatado 5 juegos y Francia ha logrado ganar 10 ocasiones.

En 2022, se enfrentaron en Cuartos de Final y los galos lograron imponerse 2-1 eliminando al equipo de los tres leones.

¿Dónde ver la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM?

El domingo 19 de julio de 2026, después del partido por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra, podrás disfrutar de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM totalmente gratis y en vivo en aztecadeportes.com y también en tv abierta por el canal 7.