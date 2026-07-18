Pumas vs Pachuca EN VIVO y GRATIS | ver resultado transmisión HOY sábado 18 de julio, partido de Keylor Navas vs Oussama Idrissi Jornada 1 Liga MX Torneo Apertura 2026: marcador online

Pumas vs Pachuca

Pumas arrancará una nueva era bajo el mando de Esteban Solari en el Apertura 2026. El partido será uno emotivo porque el Pachuca enfrentará al que fue su antiguo entrenador hasta que los mismos universitarios los eliminaron en la liguilla del Clausura 2026. Ahora, "Los Tuzos" tratarán de vencer al equipo rival fuera de casa para comenzar el torneo con un buen resultado.

¿Dónde se jugará el partido entre Pumas y Pachuca?

El partido entre Pumas y Pachuca, correspondiente a la jornada 1 del Apertura 2026, tendrá lugar en el Estadio Olímpico Universitario, al sur de la capital mexicana, y está programado para comenzar a las 5:00 p.m., tiempo del centro de México.