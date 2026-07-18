La HORA EXACTA para ver el Francia vs Inglaterra, partido por el tercer lugar del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ entra en su recta final, y antes de conocer al nuevo monarca del planeta, dos potencias del futbol europeo se verán las caras en un duelo de orgullo herido. Las selecciones de Francia e Inglaterra se citan en el Estadio de Miami para disputar el tercer puesto de la justa mundialista. Si no te quieres perder este choque de titanes, toma nota de los horarios.

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Fecha y hora del partido Francia vs Inglaterra

El partido se disputará HOY sábado 18 de julio de 2026. La HORA EXACTA del pitazo inicial para la afición en territorio mexicano será a las 15:00 horas (3:00 PM tiempo del Centro de México).

¿Cómo llegan Francia e Inglaterra a este partido?

Francia llegaba a la fiesta mundialista con la etiqueta de favorito unánime, pero sus carencias colectivas quedaron totalmente expuestas en las Semifinales tras caer por un contundente 0-2 ante una inspirada España.

No habrá un final de cuento de hadas para Didier Deschamps, quien dirigirá esta tarde su partido número 187 y último al frente del banquillo francés. Termina una época dorada que dejó un campeonato del mundo en 2018 y un subcampeonato en 2022. Sin embargo, con un impresionante 77% de victorias en sus 26 encuentros mundialistas, y respaldado por una racha previa de siete triunfos consecutivos, seis de ellos por diferencia de al menos dos goles, Deschamps tiene los argumentos estadísticos ideales para despedirse por todo lo alto ganando el bronce.

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Para el conjunto de Inglaterra, la semifinal ante Argentina repitió una vieja y dolorosa historia de desilusión. El cuadro inglés dejó escapar una ventaja de 1-0 después del minuto 80 para terminar cayendo de forma dramática por 1-2. Las feroces críticas de la prensa y la afición recayeron sobre el estratega Thomas Tuchel, señalando que sus modificaciones ultra defensivas le cedieron la iniciativa a la Albiceleste y arruinaron el boleto a la gran final.

Ahora, Tuchel tiene la misión de sacudir anímicamente a sus dirigidos. Una victoria en Miami les aseguraría su mejor participación en un evento mundialista fuera de casa desde el histórico título de 1966. No obstante, el fantasma del pasado acecha: Inglaterra ha perdido sus dos partidos anteriores por el tercer lugar, y en la historia, solo una selección ha caído tres veces en esta instancia.

