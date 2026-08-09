Parte de la afición lo detesta, pero está entre los tres máximos goleadores de Cruz Azul

Cruz Azul cuenta con una base realmente sólida de jugadores que se volvieron ídolos y leyendas de la institución a lo largo de los años, la mayoría de estas queridas y respetadas por una de las aficiones más fieles y grandes que existen al interior del país.

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Sin embargo, también existen jugadores que, pese a tener números espectaculares con el club, son malqueridos por una parte de la afición de Cruz Azul. Y, posiblemente, uno de los ejemplos más claros de esta situación es nada más y nada menos que Juan Francisco Palencia.

¿Cuáles son los números de Francisco Palencia con Cruz Azul?

Francisco Palencia formó parte de una de las mejores etapas recientes que Cruz Azul ha tenido, pues se le recuerda en el campeonato que el club obtuvo en el Invierno de 1997 de la mano de Carlos Hermosillo siendo un elemento trascendental en dicha temporada.

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Otro punto a destacar fue la labor que tuvo en la Copa Libertadores del 2001, misma en donde Palencia fue fundamental para que Cruz Azul se quedara con el subcampeonato tras caer en penales frente a Boca Juniors, en una final que es recordada por los más tradicionales seguidores cementeros.

En esencia, Paco Palencia logró no solo el título del Invierno de 1997, sino que también se adjudicó la Copa México en la temporada 1996 - 1997 y el bicampeonato de la Concacaf en las temporadas 1996 y 1997, registrando un total de 89 tantos como futbolista de Cruz Azul.

¿Por qué Paco Palencia salió mal de Cruz Azul?

Tristemente para su causa, Francisco Palencia salió en los peores términos de Cruz Azul luego de serios conflictos con la directiva celeste, misma que causó una avalancha de despidos en 2003 que generaron la salida de distintos elementos, entre ellos el exjugador mexicano, generando un malestar con la afición debido a sus declaraciones posteriores.