  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Palencia, de celeste a auriazul

Aquí te mostramos una galería con la evolución de Palencia de Cruz Azul a Pumas

Por: Carlos Gorozpe

KAL|1_wexb2azl

Martin Venegas/MEXSPORT | Palencia en sus primeras apariciones con Cruz Azul ante Toros Neza

KAL|1_09k0w2gv

David Leah/MEXSPORT | Durante aquel último título de Cruz Azul contra León

KAL|1_3nm8444d

Omar Martinez/MEXSPORT | La rúbrica de Palencia, gol y a tomar el banderín como guitarra

KAL|1_des9cg1a

David Leah/MEXSPORT | Palencia con la playera que hizo historia en Copa Libertadores

Juan Francisco Palencia

OMAR MARTINEZ/MEXSPORT DIGITAL | Después de Europa, Palencia volvió a defender los colores del Cruz Azul

KAL|1_t46c3fvr

OMAR MARTINEZ/OMAR MARTINEZ | Ya con Pumas, tampoco perdonó a Cruz Azul y le anotó

KAL|1_sudzg8nw

DAVID LEAH/MEXSPORT DIGITAL IMAGE | Tras su paso por Chivas y Chivas USA, Palencia volvió a la Liga Mx con Pumas

KAL|1_tam71t10

OMAR MARTINEZ/MEXSPORT | Como universitario, Palencia también vivió intensas batallas ante Cruz Azul

KAL|1_5773f8zg

ETZEL ESPINOSA/MEXSPORT | Palencia, una última copa antes de dejar el futbol como jugador

KAL|1_vnxq0cou

OSVALDO AGUILAR/MEXPSORT | La semana pasada, Palencia hizo su debut como DT de los Pumas

/
KAL|1_wexb2azl

Martin Venegas/MEXSPORT | Palencia en sus primeras apariciones con Cruz Azul ante Toros Neza

KAL|1_09k0w2gv

David Leah/MEXSPORT | Durante aquel último título de Cruz Azul contra León

KAL|1_3nm8444d

Omar Martinez/MEXSPORT | La rúbrica de Palencia, gol y a tomar el banderín como guitarra

KAL|1_des9cg1a

David Leah/MEXSPORT | Palencia con la playera que hizo historia en Copa Libertadores

Juan Francisco Palencia

OMAR MARTINEZ/MEXSPORT DIGITAL | Después de Europa, Palencia volvió a defender los colores del Cruz Azul

KAL|1_t46c3fvr

OMAR MARTINEZ/OMAR MARTINEZ | Ya con Pumas, tampoco perdonó a Cruz Azul y le anotó

KAL|1_sudzg8nw

DAVID LEAH/MEXSPORT DIGITAL IMAGE | Tras su paso por Chivas y Chivas USA, Palencia volvió a la Liga Mx con Pumas

KAL|1_tam71t10

OMAR MARTINEZ/MEXSPORT | Como universitario, Palencia también vivió intensas batallas ante Cruz Azul

KAL|1_5773f8zg

ETZEL ESPINOSA/MEXSPORT | Palencia, una última copa antes de dejar el futbol como jugador

KAL|1_vnxq0cou

OSVALDO AGUILAR/MEXPSORT | La semana pasada, Palencia hizo su debut como DT de los Pumas

KAL|1_wexb2azl
KAL|1_09k0w2gv
KAL|1_3nm8444d
KAL|1_des9cg1a
Juan Francisco Palencia
KAL|1_t46c3fvr
KAL|1_sudzg8nw
KAL|1_tam71t10
KAL|1_5773f8zg
KAL|1_vnxq0cou

Te Recomendamos