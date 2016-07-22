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Palencia, de celeste a auriazul
Aquí te mostramos una galería con la evolución de Palencia de Cruz Azul a Pumas
Martin Venegas/MEXSPORT | Palencia en sus primeras apariciones con Cruz Azul ante Toros Neza
David Leah/MEXSPORT | Durante aquel último título de Cruz Azul contra León
Omar Martinez/MEXSPORT | La rúbrica de Palencia, gol y a tomar el banderín como guitarra
David Leah/MEXSPORT | Palencia con la playera que hizo historia en Copa Libertadores
OMAR MARTINEZ/MEXSPORT DIGITAL | Después de Europa, Palencia volvió a defender los colores del Cruz Azul
OMAR MARTINEZ/OMAR MARTINEZ | Ya con Pumas, tampoco perdonó a Cruz Azul y le anotó
DAVID LEAH/MEXSPORT DIGITAL IMAGE | Tras su paso por Chivas y Chivas USA, Palencia volvió a la Liga Mx con Pumas
OMAR MARTINEZ/MEXSPORT | Como universitario, Palencia también vivió intensas batallas ante Cruz Azul
ETZEL ESPINOSA/MEXSPORT | Palencia, una última copa antes de dejar el futbol como jugador
OSVALDO AGUILAR/MEXPSORT | La semana pasada, Palencia hizo su debut como DT de los Pumas
Martin Venegas/MEXSPORT | Palencia en sus primeras apariciones con Cruz Azul ante Toros Neza
David Leah/MEXSPORT | Durante aquel último título de Cruz Azul contra León
Omar Martinez/MEXSPORT | La rúbrica de Palencia, gol y a tomar el banderín como guitarra
David Leah/MEXSPORT | Palencia con la playera que hizo historia en Copa Libertadores
OMAR MARTINEZ/MEXSPORT DIGITAL | Después de Europa, Palencia volvió a defender los colores del Cruz Azul
OMAR MARTINEZ/OMAR MARTINEZ | Ya con Pumas, tampoco perdonó a Cruz Azul y le anotó
DAVID LEAH/MEXSPORT DIGITAL IMAGE | Tras su paso por Chivas y Chivas USA, Palencia volvió a la Liga Mx con Pumas
OMAR MARTINEZ/MEXSPORT | Como universitario, Palencia también vivió intensas batallas ante Cruz Azul
ETZEL ESPINOSA/MEXSPORT | Palencia, una última copa antes de dejar el futbol como jugador
OSVALDO AGUILAR/MEXPSORT | La semana pasada, Palencia hizo su debut como DT de los Pumas