El apoyo clave de una figura de Toluca para Alexis Vega

Franco Romero no solo ha significado una pieza fundamental para Toluca dentro de las canchas, sino también fuera de ella. El argentino reveló cómo ha sido acompañar a sus compañeros, especialmente a Alexis Vega, en el camino complejo de su lesión.

"Es muy difícil la situación que le está tocando a él, más cuando está lesionado y no encuentra la manera de ayudar al equipo, se hace complicado. Pero tratamos de estar cerca, de animarlo, de integrarlo más que nada, porque por más que no comparta viajes, pasa mucho tiempo en el vestuario o en el consultorio rehabilitando. Entonces tratamos de, cuando tenemos un rato, estar juntos, tomar unos mates, sacar charla y que se sienta parte. Aparte, que sepa que estamos al lado de él para apoyarlo", dijo Romero.

La importancia de Romero en el plantel del Toluca

El jugador de los Diablos se ha caracterizado por hacer grupo y mostrarse siempre con la mejor actitud ante cada uno de sus compañeros.

"Las ganas de competir que se traen allá desde chico, traerlas acá sin importar quién esté enfrente, jugar de la misma manera. El cuerpo técnico pensaba lo mismo y mis compañeros también, por eso tuvimos el año que tuvimos. No conocí su historia, ahora la conocí cuando vino acá, pero es un buen chico, se ve que tiene calidad, tiene buenas cosas y es buena persona, que es lo más importante", expresó el 5 de Toluca.

Finalmente, Romero aseguró que espera llevar algún día el gafete de capitán del Toluca y seguir ganando trofeos con el actual bicampeón del fútbol mexicano.

"No lo busco por mi manera de ser o de trabajar desde chiquito. Me tocó ser capitán muchas veces antes de venir de Independiente, en Rivadavia lo mismo, pero siempre del lado de hablar y demostrar con el ejemplo: trabajar, ir para adelante, mostrar que se puede, que somos un equipo fuerte. Es lo que intento hacer siempre y si alguna vez me toca ser capitán, bienvenido sea", sentenció.

