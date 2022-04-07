Estamos bastante satisfechos con el resultado: Xavi Hernández

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona explicó que sus dirigidos se van “bastante” satisfechos con el resultado, luego de igualar en el primer capitulo de los cuartos de final de la Europa League ante el Eintracht Frankfurt.

“Nos hemos encontrado con un rival muy difícil, muy físico, sus jugadores han salido como demonios en la transición. No hemos estado tan bien como en otras ocasiones en la circulación de la pelota y en el juego y el estado del campo tampoco ha ayudado, dificultaba la circulación del balón”, declaró el entrenador culé tras el partido en dicha competición europea.

Análisis de Xavi Hernández ante Frankfurt

El estratega, Xavi, defendió el funcionamiento de sus dirigidos, pues consideró que su equipo generó “llegadas por banda” que no supo “aprovechar”. Y puntualizó que el tanto azulgrana, que nació en una jugada de combinación que Ferran Torres culminó fue “un golazo”.

Aclaró que lo que pasó en la cancha del Estadio Deutsche Bank Park no fue un tema de actitud por parte de sus jugadores y argumentó que el factor se debió a un tema futbolístico.

Con miras al partido de vuelta, Xavi pidió a la afición que conviertan la casa culé en un recinto que pese a los rivales: “Que sea una olla presión como lo fue hoy aquí”, refiriéndose al ambiente del Deutsche Bank Park. “El ambiente que hemos vivido ha sido extraordinario y el del Camp Nou también lo será”, afirmó.

Te puede interesar: Lo que aprendimos del triunfo del Real Madrid en casa del Chelsea

¿Cuándo se juega la vuelta del Barcelona vs Frankfurt?

Todo se decidirá en el Camp Nou del Barcelona, una vez que el Frankfurt pague la visita a los catalanes en busca del pase a semifinales de la Europa League, el duelo será el próximo jueves 14 de abril a las 2:00 pm, hora del centro de México.

Te puede interesar: La UEFA aprueba la nueva reglamentación financiera para los clubes