ÚLTIMA HORA: Memote Martínez estará con Pumas en la Final del Clausura 2026 contra Cruz Azul

Memote Martínez ya está en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria para disfrutar de la Final del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y apoyar a sus compañeros de los Pumas en la definición del título ante el Cruz Azul este domingo 24 de mayo.

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Memote Martínez presente en la Final del Clausura 2026 para apoyar a sus compañeros de Pumas

Tal y como lo adelantó Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, los seleccionados de Pumas y Cruz Azul, Memote Martínez y Erik Lira, respectivamente, podrían estar presentes en la Final del Clausura 2026 para apoyar a sus compañeros en la definición de la Liga BBVA MX.

Memote Martínez aprovechó la oportunidad para romper la concentración de la Selección Mexicana y acudió al Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria para apoyar a sus compañeros.

Los aficionados de Pumas no dejaron pasar la oportunidad para saludar al jugador que disfrutará del encuentro desde uno de los palcos del estadio.

Guillermo 'Memote' Martínez ya ocupa su lugar en uno de los palcos del Olímpico!



El jugador está listo para apoyar a los Pumas en esta Gran Final.#JLMNoticias #JoséLuisMorales #Aguascalientes #Ags #NiMásNiMenospic.twitter.com/hFC0w41Ily — José Luis Morales (@JLMNoticias) May 25, 2026

El apoyo de Martínez se limitará exclusivamente a alentar a sus compañeros, ya que no podrá estar en la cancha ya que se acordó que la Liguilla del Clausura 2026 se disputaría sin seleccionados nacionales, quienes han sido llamados por Javier Aguirre para concentrar en el CAR previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

El Memote Martínez convirtió un gol ante Ghana el viernes en compromiso amistoso y a lo largo de la fase regular del Clausura 2026 marcó cinco tantos para los Pumas que valieron para sumar puntos claves para alcanzar el liderato general.

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