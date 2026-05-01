OFICIAL: Concacaf confirma a México como sede para un importante torneo de Selecciones

La Concacaf anunció este viernes 1 de mayo que México será sede del Premundial Sub-20 que otorgará boletos para la Copa Mundial de la categoría a disputarse en Azerbaiyán y Uzbekistán el próximo año, además de los cupos para el torneo de futbol varonil de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Concacaf anuncia a México como sede del Premundial Sub 20

Las 12 mejores selecciones de la Concacaf disputarán en México los cuatro boletos para la Copa Mundial de la FIFA Sub 20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, además del único cupo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“El Campeonato Sub-20 de la Concacaf representa un paso crucial en el desarrollo de la próxima generación de talentos en la región, y nos complace organizar el torneo en un país tan apasionado por el fútbol como México. Con la clasificación para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA y los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles en juego, esperamos un torneo muy competitivo”, declaró el presidente de la Concacaf, Víctor Montagliani.

El Premundial Sub 20 se disputará entre el 24 de julio y 9 de agosto de este año y participarán las seis mejores selecciones del Ranking de la categoría de Concacaf a octubre del 2025 que son Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Cuba y Guatemala y a las que se unirán Antigua y Barbuda, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Haití y Jamaica que consiguieron su boleto a través de las Eliminatorias.

Los cuatro semifinalistas obtendrán su boleto para la Copa Mundial Sub 20, mientras que el campeón del certamen irá a los Juegos Olímpicos. En caso de que Estados Unidos se corone, será el subcampeón el que asista a la justa olímpica ya que los estadounidenses tienen su pase directo en calidad de anfitrión.

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