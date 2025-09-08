Fue héroe de México jugando para otro país y hoy es OFICIAL que enfrentará a la Selección Nacional
El jugador coreano se volvió un héroe mexicano al ayudar a la Selección Nacional en el Mundial de Rusia 2018 y hoy se la enfrentará en la Fecha FIFA
Heung-min Son es el jugador que se volvió un héroe para México, pues con uno de sus goles ayudó a la Selección Nacional a clasificar a los Octavos de Final del Mundial de Rusia 2018, instancia en la que caería 2-0 frente a Brasil . El coreano fue querido por el país azteca y hoy se enfrentará al tricolor 7 años después de aquella gran hazaña.
El delantero del LAFC fue el autor de uno de los 2 goles con los que Corea del Sur derrotó a la entonces selección campeona del mundo: Alemania. Fue un partido que, de ganar los teutones, dejaban a México fuera de la fase de eliminación. Cabe destacar que este es el jugador que llegó a valer 90 millones y podría ser la pesadilla de Javier Aguirre en el partido del martes 9 de septiembre.
Heung-min Son, hermano, ya eres mexicano; así se vistió de héroe
La Selección Nacional arrancó con el pie derecho el Mundial de Rusia 2018, pues derrotó por la mínima a Alemania con gol de Hirving Lozano. Para la jornada 2, el equipo que en ese entonces era comandado por Juan Carlos Osorio hizo lo propio al vencer a Corea del Sur con la anotación de Carlos Vela.
El combinado azteca pudo haber terminado la primera ronda como líder del Grupo F, pero fueron goleados 3-0 por Suecia, resultado que casi le cuesta la calificación, pues de ganar Alemania, sería esta la que avanzaría a la ronda de Octavos de Final.
Suecia y México lideraban a tabla con 6 puntos cada uno y detrás de ellos los perseguía Alemania con 3 unidades y Corea del Sur con 0. Por lo anterior, la selección de Heung-min Son tenía nada que ganar, pues ya estaban eliminados.
El encuentro entre Alemania y Corea del Sur fue ríspido y, cuando parecía que el duelo terminaría 0-0 apareció Kim Young-gwon para poner el 1-0 y después Son haría lo propio para aniquilar el partido en el tiempo agregado y así otorgarle el pase a la Selección Mexicana.
La anotación de Son emocionó a todo el pueblo mexicano que lo vistió de héroe, pues por las calles de Rusia le hicieron una porra para agradecerle la contribución a que México avanzara a los Octavos de Final.