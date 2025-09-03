América lo formó desde niño, hoy vale 25 millones y es el refuerzo top de un equipo de Europa

Edson Álvarez llegó desde muy pequeño al América, donde se formó como futbolista y debutaría a muy temprana edad, pues lo hizo con tan solo 18 años. Ahora, el mediocampista que tiene un valor en el mercado de 25 millones de euros (545.6 millones de pesos) afrontará un nuevo reto al llegar como refuerzo top al Fenerbahçe, equipo de Europa con el que tuvo un buen desempeño en su partido de debut .

Álvarez llamó la atención desde Fuerzas Básicas y fue Ricardo Lavolpe quien le dio la oportunidad de debutarlo. El seleccionado mexicano se ganó un puesto en el conjunto de Coapa y les dio el título de Liga BBVA MX en el Apertura 2018. Es que anotó los 2 goles con el que su equipo derrotó a Cruz Azul, que revirtió su malaria hasta 2021 cuando le ganó el campeonato a Santos Laguna .

Edson Álvarez Edson Álvarez debutó con América y hoy es un refuerzo top en un club de Europa

El despunte de la carrera de Edson Álvarez hasta llegar a valer 25 millones

Edson Álvarez pasó por todas las categorías del América hasta llegar al primer equipo, con el que permaneció durante 3 años hasta que le llegó una propuesta del futbol de Europa, específicamente del Ajax de Países Bajos.

TE PUEDE INTERESAR:



Álvarez alcanzó el precio de 13 millones de euros (283.6 millones de pesos) en su primera temporada de la Eredivisie, pero conforme pasó el tiempo su precio incrementó hasta llegar a los 35 millones (763.7 millones de pesos) a finales del 2022, año del Mundial de Qatar.

El capitán de la Selección Mexicana mantuvo ese precio hasta que en verano de 2023 llegó al West Ham, donde su valor se devaluó 10 millones de euros (218.2 millones de pesos) en tan solo 2 años, de acuerdo con las estadísticas de Transfermarkt.

El nuevo reto de Edson Álvarez a llegar como refuerzo top a un club de Europa

Edson Álvarez se marchó del West Ham en el mercado de verano de 2025 con destino al Fenerbahçe, equipo que se interesó en él y a donde llegó como refuerzo top. En el club de Europa estará durante un año, aunque el equipo turco tendrá derecho a comprarlo al finalizar el préstamo.

La apuesta de Álvarez de dejar una de las mejores ligas del mundo como es la Premier fue considerada como arriesgada por muchos, ya que el Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina. No obstante, el mexicano parece que será titular en su nuevo equipo, pues ya disputó 90 minutos en su primer partido, y afrontará la Europa League 2025-2026.