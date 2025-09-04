Es un crack de Europa y ya se ofreció a Pumas para reforzar el Apertura 2025

Karl Toko Ekambi es el crack de Europa que se ofreció para reforzar la delantera de Pumas en el Apertura 2025. El conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está en búsqueda de un fichaje más, pues así lo dio a conocer Efraín Juárez en conferencia de prensa, declaración que emocionó a todos los aficionados .

Ekambi, de 32 años, es agente libre desde este verano, por lo que llegaría gratis al cuadro universitario, de acuerdo con información de la plataforma 365Scores. El seleccionado camerunés encajaría como anillo al dedo al cuadro que dirige Efraín Juárez, pues actualmente tiene una plaza de extranjero, la cual dejó vacante Piero Quispe, quien fue presentado como refuerzo de lujo en Australia .

Karl Toko Ekambi ha jugado en grandes equipos de Europa; además, ha sido seleccionado de Camerún

Las ventajas y desventajas de fichar al crack de Europa

Karl Toko Ekambi le vendría bien al cuadro de Pumas, que busca un delantero que le haga competencia a Guillermo Martínez, José Juan Macías y Alan Medina. Una de las ventajas del camerunés es que llegaría a México como agente libre, por lo que el club no pagaría su traspaso, solo trataría el sueldo del jugador.

La desventaja de fichar a Ekambi es que tiene meses sin jugar, ya que su último contrato terminó el primero de julio, luego de no entrar en planes en el Lyon de Francia. Además, el delantero llegaría casi a la mitad del Apertura 2025, por lo que su debut tardaría aún más en caso de llegar, ya que se tiene que adaptar a la altura de la Ciudad de México.

La trayectoria de Karl Toko Ekambi, jugador que se ofreció a Pumas

Karl Toko Ekambi inició su carrera en Francia con el París FC, para después ir a Angers. El delantero daría un brinco a otro país, pues ficharía con Villarreal de España, donde estuvo poco más de un año, ya que regresaría a la nación que lo vio nacer como futbolista con el Lyon.

Ekambi también formó parte del Stade Rennes, pero abandonó el futbol europeo para incursionar en una liga exótica como lo es la Saudí, donde jugó para el Abha y Al-Ettifaq, el último equipo donde disputó un partido.

De acuerdo con la plataforma BeSoccer, el camerunés ha anotado 169 goles en 543 partidos disputados en todos los clubes y su selección, donde acumula 14 anotaciones en 45 encuentros como titular.