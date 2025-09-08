Llegó a valer 90 millones, viene de marcar este golazo y puede ser la pesadilla de Javier Aguirre

Heung-min Son es el futbolista que llegó a tener un valor en el mercado de 90 millones y viene de marcar un golazo frente a Estados Unidos, selección a la cual derrotó con Corea del Sur en el primer duelo de la Fecha FIFA de septiembre. El delantero, que le dijo adiós a la Premier League por la MLS , puede ser una completa pesadilla para México, por lo que Javier Aguirre debe trabajar en una estrategia para que la Selección Nacional no lo sufra.

El futbolista del LAFC se vistió de héroe con su Selección al anotar uno de los 2 goles con los que derrotaron al conjunto de las barras y las estrellas. Ahora, se medirán ante la Selección Mexicana, duelo que se llevará a cabo el martes 9 de septiembre en punto de las 7 de la tarde y será transmitido por TV Azteca Deportes .

@hm_son7 Heung-min Son podría ser la pesadilla de Javier Aguirre en el duelo de México ante Corea del Sur

Así fue el golazo de Heung-min Son, jugador que apunta a ser la pesadilla de Javier Aguirre

Heung-min Son marcó la primera anotación con el que Corea del Sur abrió el marcador frente a Estados Unidos en el primer partido de la Fecha FIFA de septiembre. La anotación fue un verdadero golazo, ya que fue una jugada de conjunto que culminó con el balón al fondo de las redes.

Los jugadores coreanos bailaron a los estadounidenses en su área, la cual pisó Son para solo empujar el balón de taquito tras el pase de uno de sus compañeros. Posteriormente, Lee Dong-gyeong anotaría el segundo para poner el marcador final de 2-0.

https://x.com/Albert_Kim2022/status/1964447066891178300

¿Quién es Heung-min Son, jugador que llevó a valer 90 millones?

Heung-min Son es futbolista de 33 años que inició su carrera en su país, hasta que dio el salto al futbol europeo con el Hamburgo y después con Bayer Leverkusen en Alemania.

El delantero fue fichado por Tottenham en 2015 y fue en Inglaterra, donde su valor en el mercado alcanzó los 90 millones de euros (casi 2 mil millones de pesos) en 2020, según Transfermarkt.

Son, ahora es jugador del LAFC dese verano de este año, y en la MLS tiene un precio de 20 millones de euros (438.5 millones de pesos). Por lo anterior, el coreano tuvo un decrecimiento de 70 millones de pesos (1.5 mil millones de pesos) en un lapso de 5 años.