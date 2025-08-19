¡Espectacular! Así fue la victoria de Penta Zero Miedo en WWE RAW

En una noche cargada de espectáculo, el mexicano Penta Zero Miedo se impuso a Xavier Woods en WWE RAW.

El combate no solo mostró la fortaleza del luchador de Ecatepec, sino también su capacidad para mantener la calma frente a un rival que buscó intimidarlo más con palabras que con movimientos.

Woods, fiel a su estilo, intentó provocar desde el arranque. Con frases como “Cero dinero” y “Cero dedos”, buscó ridiculizar el tradicional grito de batalla del mexicano: “Cero Miedo”. Incluso trató de machacar las falanges de Penta Zero Miedo, lo que encendió la tensión en la arena.

Duelo de poder contra agilidad

El estadounidense, corpulento y con experiencia en combates de alto impacto, quiso someter desde temprano a Penta Zero Miedo. No obstante, el mexicano, acostumbrado a la intensidad de la lucha libre, supo escapar de los intentos de Xavier Woods gracias a su agilidad.

La primera parte del combate fue sufrida para Penta Zero Miedo, sobre todo cuando Woods aprovechó un descuido para morder su mano derecha, dejándolo visiblemente lastimado. El gesto arrancó abucheos del público, que respaldó de inmediato al gladiador mexicano.

Pese al dolor, Penta Zero Miedo se mantuvo firme. Con su sello característico, realizó la tradicional seña al aire: el círculo con pulgar e índice que simboliza el cero y, al girar la mano, la “M” de miedo.

Ese ritual, que enardece a sus seguidores, fue también el anuncio de que el combate cambiaría de rumbo.

“Destroyer Mexicano”, la llave del triunfo

Con la adrenalina a tope, Penta Zero Miedo llevó a Woods de un extremo a otro del ring, haciendo gala de sus vuelos y movimientos aéreos. El estadounidense comenzó a resentir la velocidad del mexicano, que esperaba el instante justo para atacar.

Ese momento llegó cuando Penta Zero Miedo sorprendió a su rival con una espectacular pirueta que lo dejó tendido en la lona.

Acto seguido, aplicó su ya famoso “Destructor Mexicano”, una llave letal que dejó a Woods sin respuesta y convulsionando sobre la superficie del ring.

El público estalló en ovaciones. Con una mano lastimada, pero con todo el orgullo de su tierra, el originario de Ecatepec, Estado de México, levantó los brazos y reafirmó que en WWE, como en la vida, el “Cero Miedo” es más que un lema: es una forma de vencer.