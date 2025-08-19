deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

¡Espectacular! Así fue la victoria de Penta Zero Miedo en WWE RAW

Penta Zero Miedo vence con un “Destroyer Mexicano” a Xavier Woods en la actividad del WWE RAW. El luchador mexicano impuso su estilo en el ring en Filadelfia

Penta Zero Miedo.jpg.png
Foto: @wweespanol
Eder G. Calderón Juárez
Lucha Azteca
Compartir

En una noche cargada de espectáculo, el mexicano Penta Zero Miedo se impuso a Xavier Woods en WWE RAW.

El combate no solo mostró la fortaleza del luchador de Ecatepec, sino también su capacidad para mantener la calma frente a un rival que buscó intimidarlo más con palabras que con movimientos.

F1 25: ¿El MEJOR simulador de Fórmula 1 de EA?

Woods, fiel a su estilo, intentó provocar desde el arranque. Con frases como “Cero dinero” y “Cero dedos”, buscó ridiculizar el tradicional grito de batalla del mexicano: “Cero Miedo”. Incluso trató de machacar las falanges de Penta Zero Miedo, lo que encendió la tensión en la arena.

Duelo de poder contra agilidad

El estadounidense, corpulento y con experiencia en combates de alto impacto, quiso someter desde temprano a Penta Zero Miedo. No obstante, el mexicano, acostumbrado a la intensidad de la lucha libre, supo escapar de los intentos de Xavier Woods gracias a su agilidad.

Te puede interesar: OFICIAL: América vs Chivas se jugará en Estados Unidos

La primera parte del combate fue sufrida para Penta Zero Miedo, sobre todo cuando Woods aprovechó un descuido para morder su mano derecha, dejándolo visiblemente lastimado. El gesto arrancó abucheos del público, que respaldó de inmediato al gladiador mexicano.

Pese al dolor, Penta Zero Miedo se mantuvo firme. Con su sello característico, realizó la tradicional seña al aire: el círculo con pulgar e índice que simboliza el cero y, al girar la mano, la “M” de miedo.

Ese ritual, que enardece a sus seguidores, fue también el anuncio de que el combate cambiaría de rumbo.

“Destroyer Mexicano”, la llave del triunfo

Con la adrenalina a tope, Penta Zero Miedo llevó a Woods de un extremo a otro del ring, haciendo gala de sus vuelos y movimientos aéreos. El estadounidense comenzó a resentir la velocidad del mexicano, que esperaba el instante justo para atacar.

Ese momento llegó cuando Penta Zero Miedo sorprendió a su rival con una espectacular pirueta que lo dejó tendido en la lona.

Acto seguido, aplicó su ya famoso “Destructor Mexicano”, una llave letal que dejó a Woods sin respuesta y convulsionando sobre la superficie del ring.

Te puede interesar: Fue campeón con River, estuvo en la Premier League y ahora jugará en el Leverkusen

El público estalló en ovaciones. Con una mano lastimada, pero con todo el orgullo de su tierra, el originario de Ecatepec, Estado de México, levantó los brazos y reafirmó que en WWE, como en la vida, el “Cero Miedo” es más que un lema: es una forma de vencer.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA celebró la peregrinación 2025, previo a la Triplemanía
Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
pentaton villano triplemania
Lucha Azteca
Pentagón Jr vs Villano IV | Triplemanía XXX máscara vs máscara
pentagon psycho clown lucha fighter
Lucha Azteca
Pentagón Jr vs Psycho Clown | Final de Lucha Fighter 2020 Lucha Libre AAA
×
×