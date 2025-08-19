Fue campeón con River, estuvo en la Premier League y ahora jugará en el Leverkusen

Claudio “Diablito” Echeverri, considerado una de las grandes promesas del futbol argentino, deja al Manchester City de la Premier League y dará el salto a la Bundesliga en la campaña 2025/2026.

El mediapunta de 19 años vestirá la camiseta del Bayer Leverkusen en condición de préstamo por un año, en una operación acordada con el Manchester City de la Premier League, club dueño de su pase.

Resumen del partido: Necaxa 0-1 León | Jornada 5 | Apertura 2025

La noticia fue confirmada por medios alemanes y rápidamente encendió la expectativa tanto en Europa como en Sudamérica.

Te puede interesar: ¡No hay acuerdo! Inter Milan se baja de la negociación por Ademola Lookman

El City decidió cederlo sin opción de compra, con la idea de que sume minutos en un equipo de primer nivel, bajo las órdenes de Erik ten Hag, quien asumió esta temporada en el Leverkusen.

Leverkusen se adelantó al Dortmund

Durante las últimas horas, Borussia Dortmund había intentado fichar al juvenil argentino con una oferta formal. Sin embargo, el Leverkusen actuó con mayor rapidez y logró cerrar la negociación, dejando sin chances a su histórico rival de la Bundesliga.

De acuerdo con Sky Sport Alemania, existe un acuerdo total entre el club de la Premier League y Bayer Leverkusen; lo único pendiente es la revisión médica para oficializar el traspaso.

Para el conjunto alemán, el arribo de Echeverri representa sumar talento fresco a un plantel que busca defender su título de liga y hacer un papel destacado en la próxima Champions League.

El préstamo sin opción de compra refleja la confianza que Manchester City tiene en el futuro del mediapunta, al que consideran un proyecto a largo plazo. Pep Guardiola y su cuerpo técnico seguirán de cerca la evolución del “Diablito” en Alemania.

¿Quién es Claudio “Diablito” Echeverri?

Nacido en Resistencia, Chaco, el 2 de enero de 2006, Claudio Echeverri se formó en las fuerzas básicas de River Plate, donde rápidamente destacó por su desequilibrio ofensivo, visión de juego y personalidad dentro de la cancha.

Su explosión definitiva llegó en el Mundial Sub-17, donde fue capitán y figura de la Selección Argentina.

En enero de 2024, Manchester City adquirió su ficha tras una fuerte competencia con clubes de toda Europa. Aunque siguió ligado a River por unos meses, ahora tendrá la oportunidad de mostrarse en una liga de alto nivel como la Bundesliga.

Te puede interesar: Mientras en España ganaba 3.5 millones, este es el salario de Ángel Correa en México

Con apenas 19 años, Echeverri será uno de los nombres a seguir en la temporada 2025/26. En Leverkusen encontrará el escenario ideal para confirmar que el mote de “joya argentina” no le queda grande.