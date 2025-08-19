OFICIAL: América vs Chivas se jugará en Estados Unidos

La Fecha FIFA pone en pausa la actividad del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX sin embargo, varios equipos disputan juegos amistosos para no perder ritmo y para el mes de octubre, el Club América y Chivas van a disputar el Clásico Nacional en Estados Unidos.

Águilas en Arizona, ¡#ElClásicoDeMéxico llegará próximamente! 🦅🔝



AMISTOSO ⚔️ América vs. Chivas

📅 11 de octubre, 20:00 (HL)

🏟️ State Farm Stadium

🛜 Boletos: https://t.co/c1xD5r9aWv



Hagamos que el estadio se pinte de amarillo 🏟️💛 pic.twitter.com/48nVtwcXsb — Club América (@ClubAmerica) September 5, 2025

Te puede interesar: Vicente Sánchez volvería a los banquillos como DT del América

¿Cuándo es el Clásico Nacional?

Mediante redes sociales, los equipos hicieron el anuncio oficial invitando a los aficionados a comprar boletos para ver el partido entre el equipo de Coapa y el ‘Rebaño Sagrado’, mismo que se encuentra pactado para jugarse el 11 de octubre en la cancha del State Farm Stadium con sede en Glendale, Arizona, compromiso amistoso que se va a llevar a cabo durante la Fecha FIFA en la que la Selección Mexicana tiene como rivales a Japón y Corea del Sur.

Tras la Fecha 7 de la Liga BBVA MX, el equipo dirigido por André Jardine sigue invicto en lo que va de la campaña. El Club América tiene registro de cinco victorias y dos empates y recientemente, vencieron a Pachuca. Por su parte, Chivas tiene marca de un triunfo, un empate y cuatro derrotas. Comandados por Gabriel Milito, el Club Deportivo Guadalajara se ubica en el lugar 16 de la tabla general.

En la Liga BBVA MX, América y Chivas se verán las caras en la Jornada 8. El Clásico Nacional del Apertura 2025 se va a disputar el 13 de septiembre a las 21:15 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Las entradas para El Clásico de México entre el cuadro de Coapa y el conjunto rojiblanco ya se encuentran a la venta con boletos que van de los $550 hasta los $1,700 pesos mexicanos.

¡Arrancamos con la venta general de la Jornada 8! 🏟️🦅



J8 ⚔️ América vs. Chivas

🎟️ Venta en línea: https://t.co/MgeKnlrQOa

¡Últimos días de Abono! 💳 https://t.co/Xspjmx7xu5



Que nadie falte a #ElClásicoDeMéxico, ¡pintemos el estadio de amarillo! 🏟️💛 pic.twitter.com/oWQu42cerT — Club América (@ClubAmerica) September 6, 2025

Te puede interesar: ¡Con 10 BAJAS! Chivas revela convocatoria para su siguiente partido