Fue titular en Pumas y Selección Mexicana, pero hoy juega en la Sub 21 de Puebla y así FALLÓ su penal (VIDEO)

El viernes 13 de febrero de 2026 se disputó el duelo de fuerzas básicas entre Puebla Sub-21 y Pumas UNAM Sub-21, partido que dejó una escena poco usual, el portero Julio Gonzáles de 34 años cobró un penal y lo falló ante su exequipo. La imagen resulta importante, porque refleja el momento deportivo tan complicado que atraviesa y el rol de líder que ocupa como "refuerzo" mayor dentro de un plantel juvenil.

Su presencia en la Sub-21 se explica por decisiones recientes del club en su nueva estructura, donde a inicios de 2026 el cuerpo técnico le informó que no entraba en planes del primer equipo y, aunque se buscó acomodarlo en otro, ninguna negociación prosperó. Con contrato vigente, la institución optó por mantenerlo activo en divisiones inferiores para que no pierda ritmo de competencia.

Hace menos de dos años era figura con Pumas y llegó a defender la portería de la Selección Mexicana en la Copa América 2024. Hoy su realidad está lejos de los reflectores y se limita a partidos en canchas de entrenamiento, mientras busca una oportunidad para relanzar su carrera.

El fallo desde los once pasos ante el club donde vivió sus mejores años añade un componente emocional al episodio. Más allá del resultado, la jugada resume el momento que vive, un futbolista con pasado reciente de élite que intenta reconstruirse desde el lugar menos esperado.

Mira nada más dónde acabó el gran Julio González, jugando en la Sub-21 del Puebla y fallando su penal.



pic.twitter.com/K8M9uNFZ0C — Goyito (@ElG0yit0) February 13, 2026

¿Cuál es la trayectoria de Julio Gonzáles en la LIga BBVA MX?

A lo largo de su trayectoria en la Liga BBVA MX, el guardameta ha pasado por cuatro clubeS, debutó con Santos Laguna, donde pasó varios años como suplente de Oswaldo Sánchez y Agustín Marchesín. Posteriormente tuvo una breve etapa con Veracruz, en un racha institucional complicado.

Su consolidación llegó con Pumas, etapa en la que superó los 100 partidos disputados y alcanzó nivel de selección. Ya en su etapa universitaria también dejó un momento histórico al marcar un gol de cabeza ante Toluca. En 2025 llegó al Puebla como refuerzo estelar, sumó alrededor de veinte encuentros y luego perdió el puesto.

La razón de su salida de Pumas

Su salida del club universitario se produjo pese a vivir uno de los mejores momentos de su carrera, el detonante fue un altercado en vestidor con Gil Alcalá tras la eliminación ante Rayados de Monterrey en Liguilla. La discusión escaló frente al plantel y el cuerpo técnico consideró que la relación entre ambos arqueros se volvió insostenible.

El entrenador Gustavo Lema y la directiva optaron por una reestructuración total en la portería, dando salida a los dos guardametas para evitar divisiones internas. Como parte del cambio generacional llegó Álex Padilla, procedente del Athletic de Bilbao en forma de préstamo, quien asumió el puesto titular.

