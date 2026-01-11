¿Sí era fuera de lugar?: Revelan la imagen de la nueva tecnología que quitó un gol a Cruz Azul ante el León

Cruz Azul arrancó el año con más dudas que certezas. La derrota 2-1 ante León no solo expuso un funcionamiento frágil y carente de ideas, sino que dejó una jugada que todavía genera conversación: el gol del empate que nunca subió al marcador… y que tuvo a Gonzalo Piovi en el centro de la escena.

El equipo de Nicolás Larcamón sufrió desde el arranque. Mal parado atrás, sin profundidad con el balón y superado en intensidad, La Máquina pudo haberse ido al descanso con un castigo mayor de no ser por las intervenciones de Andrés Gudiño y la falta de puntería rival. Aun así, el segundo tiempo mostró una reacción más por empuje que por claridad.

El centro de Piovi, el grito ahogado y la decisión final

Cuando el reloj ya marcaba el tiempo añadido más extremo, Cruz Azul encontró lo que parecía un premio inesperado. Rodolfo Rotondi empujó el balón al fondo de la red tras un centro atrás de Gonzalo Piovi y el Nou Camp quedó en silencio. El empate estaba ahí. O eso parecía.

La bandera se levantó de inmediato. Fuera de juego. La primera reacción fue de incredulidad: las tomas de televisión no ofrecían una respuesta contundente y, a simple vista, el defensor argentino parecía estar en línea con el último hombre de León.

Esta es la imagen de la Tecnología del Fuera de Lugar Semiautomático (SAOT) que muestra que en la jugada del final del partido, el jugador #33 de Cruz Azul estaba en posición adelantada.#LaLigaDeLaAfición #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/AuOhCTYy4n — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 11, 2026

La polémica se instaló… hasta que apareció la imagen definitiva. Horas después, comenzó a circular la toma del fuera de lugar semiautomático, tecnología recién incorporada por la Liga MX. En ella, el trazo es claro y contundente: Piovi estaba apenas adelantado en el momento del pase. Milimétrico, sí. Pero fuera de lugar al final.

La jugada terminó por resumir la noche cementera: intentos tardíos, errores acumulados y una reacción que llegó cuando ya no había margen. Más allá de la polémica, Cruz Azul dejó sensaciones preocupantes en su debut, especialmente en defensa y en la generación de juego.

¿Cuándo vuelve a jugar Cruz Azul?

La Máquina tendrá poco tiempo para digerir el golpe. Su siguiente compromiso será ante Atlas el próximo miércoles, en un partido que se disputará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, un escenario que sigue obligando al club a ajustarse fuera de casa… incluso cuando juega como local.