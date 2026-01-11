León 2-0 Cruz Azul: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado HOY sábado 10 de enero, partido de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador por internet online
Ve EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de León vs Cruz Azul de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
Uno de los juegos más destacados de este sábado 10 de enero del 2026 es el León vs Cruz Azul de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. El encuentro se disputará en el Estadio Nou Camp y los dos equipos buscan poder llevarse la victoria.
¡NOS VEMOS EN EL GLORIOSO! 🏟️— Club León (@clubleonfc) January 10, 2026
Compra tus boletos 🎟️ para el debut en casa o adquiere tu Fierabono para todo el Torneo #CL26 (Fase Regular).
Disponibles en taquillas o a través de @boletomovil 📲 https://t.co/QDOe0RNVnG pic.twitter.com/2iu2Q1Nr31
El juego arranca en punto de las 19:05 horas tiempo del Centro de México , un juego que promete muchas emociones entre dos equipos que buscan arrancar el año con su primera victoria.
¡No se pierdan el debut de La Máquina en el Clausura 2026, Azules! ⏰🚂💙#AzulDePorVida pic.twitter.com/HQJg88seGl— CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 10, 2026
Los dos equipos se reforzaron con jugadores destacados que podrían hacer su debut hoy portando sus nuevos colores, como: Diber Cambindo, Juan Pablo Domínguez, Nicolás Vallejo, Emilio Rodríguez, Jorge Rodarte, Miguel Borja y Agustín Palavecino.