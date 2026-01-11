logo deportes horizontal
León 2-0 Cruz Azul: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado HOY sábado 10 de enero, partido de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador por internet online

Ve EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de León vs Cruz Azul de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Liga MX

Escrito por:  Iván Vilchis

Uno de los juegos más destacados de este sábado 10 de enero del 2026 es el León vs Cruz Azul de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. El encuentro se disputará en el Estadio Nou Camp y los dos equipos buscan poder llevarse la victoria.

El juego arranca en punto de las 19:05 horas tiempo del Centro de México , un juego que promete muchas emociones entre dos equipos que buscan arrancar el año con su primera victoria.

Los dos equipos se reforzaron con jugadores destacados que podrían hacer su debut hoy portando sus nuevos colores, como: Diber Cambindo, Juan Pablo Domínguez, Nicolás Vallejo, Emilio Rodríguez, Jorge Rodarte, Miguel Borja y Agustín Palavecino.

