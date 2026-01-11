Pumas de la UNAM 0-0 Querétaro: Ver en VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 1 del Clausura 2026; marcador online

Pumas recibe a Querétaro este domingo en el Estadio Olímpico Universitario, en duelo correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, programado para las 12:00 horas.

El conjunto auriazul inicia el torneo tras un Apertura 2025 en el que su participación concluyó en el Play-In, luego de caer ante Pachuca. Posterior a ese resultado, el club realizó modificaciones en el área deportiva, destacando la salida del doctor Miguel Mejía Barón y la designación de Carlos Gutiérrez Barriga como nuevo director deportivo, cargo que asumió a finales de diciembre de 2025.

Como parte del armado del equipo para el nuevo torneo, Pumas sumó a Juninho Vieira, Tony Leone, Jesús Rivas, Jordan Carrillo, Robert Morales y César Garza, quienes se integraron al plantel con miras a reforzar distintas zonas en este inicio de campeonato.

Querétaro llega a Ciudad Universitaria tras un semestre previo de resultados irregulares, en el Apertura 2025, el conjunto queretano quedó fuera de la Liguilla tras perder su lugar en la última jornada, por lo que el arranque del Clausura 2026 representa una nueva oportunidad para cambiar el panorama. Bajo la dirección técnica de Esteban González, el equipo busca reflejar lo trabajado durante la pretemporada y sumar desde su primer compromiso.

En el historial reciente entre ambos equipos, Pumas registra cinco victorias, un empate y dos derrotas en los últimos ocho enfrentamientos ante Querétaro, además de mantenerse sin derrota en sus cinco compromisos más recientes en casa.

