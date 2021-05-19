10 CRACKS de Francia para ganar la Eurocopa 2020 | FOTOS

Te mostramos a 10 cracks de Francia para la Eurocopa 2020, de la lista de 26 jugadores convocados para el torneo europeo de naciones. Los franceses son amplios favoritos con Mbappé, Griezmann y el regreso de Benzema.

1. Karim Benzema
Delantero del Real Madrid, regresa después de 6 años a la Selección.

2. Kylian Mbappé
Delantero del PSG y considerado el próximo mejor futbolista del mundo.

3. Antoine Griezmann
Delantero del Barcelona y fijo de la Selección por varios años.

4. N’Golo Kanté
Mediocampista del Chelsea y uno de los mejores del mundo.

5. Paul Pogba
Mediocampista del Manchester United y uno de los más caros.

6. Ousmane Dembélé
Extremo del Barcelona y fijo de la Selección.

7. Kingsley Coman
Extremo del Bayern Muich y múltiple campeón de Europa.

8. Hugo Lloris
Capitán del equipo y portero del Tottenham.

9. Raphael Varane
Defensa del Real Madrid y jefe en la defensa.

10. Lucas Hernandez
Defensa central y lateral del Bayern Munich.

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