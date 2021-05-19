10 CRACKS de Francia para ganar la Eurocopa 2020 | FOTOS

Te mostramos a 10 cracks de Francia para la Eurocopa 2020, de la lista de 26 jugadores convocados para el torneo europeo de naciones. Los franceses son amplios favoritos con Mbappé, Griezmann y el regreso de Benzema.

1. Karim Benzema

Delantero del Real Madrid, regresa después de 6 años a la Selección.

2. Kylian Mbappé

Delantero del PSG y considerado el próximo mejor futbolista del mundo.

3. Antoine Griezmann

Delantero del Barcelona y fijo de la Selección por varios años.

4. N’Golo Kanté

Mediocampista del Chelsea y uno de los mejores del mundo.

5. Paul Pogba

Mediocampista del Manchester United y uno de los más caros.

6. Ousmane Dembélé

Extremo del Barcelona y fijo de la Selección.

7. Kingsley Coman

Extremo del Bayern Muich y múltiple campeón de Europa.

8. Hugo Lloris

Capitán del equipo y portero del Tottenham.

9. Raphael Varane

Defensa del Real Madrid y jefe en la defensa.

10. Lucas Hernandez

Defensa central y lateral del Bayern Munich.

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