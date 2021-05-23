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10 CRACKS de Portugal para la Eurocopa 2020 | FOTOS
Portugal confimó su lista de 26 convocados para la Eurocopa 2020 y aquí te mostramos 10 de sus grandes estrellas con las que buscarán defender el torneo, que ganaron 5 años atrás.
Portugal tiene lista su convocatoria para la Eurocopa 2020 con 26 jugadores. Conoce a 10 de sus grandes cracks para el torneo de este verano. La gran desventaja es que comparten grupo con Alemania y Francia.
10 grandes futbolistas de Portugal para la Eurocopa 2020
1. Cristiano Ronaldo: Capitán y gran referente del equipo.
2. Joao Félix: Jugador del Atlético de Madrid y gran joya del país.
3. Bruno Fernandes: Lleva año y medio rompiéndola con el Manchester United.
4. Bernardo Silva: Pieza importante del Manchester City de Guardiola.
5. Rúben Días: Central del Manchester City y votado mejor defensa del torneo.
6. Rúben Neves: Mediocampista del Wolverhampton de la Premier League.
7. Joao Cancelo: Defensa titular del Manchester City como lateral.
8. Diogo Jota: Extremo del Liverpool en la Premier League.
9. Joao Moutinho: Uno de los experimentados que ganó la copa 5 años atrás.
10. Joao Palhinha: Mediocampista del Sporting que fue campeón en Portugal y pieza clave.
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