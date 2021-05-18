¡Los fichajes MÁS caros en la historia del Atlético de Madrid! | FOTOS

Conoce cuáles han sido los fichajes más caros en la historia del Atlético de Madrid hasta el momento. Uno de los protagonistas de la liga española y el futbol europeo.

1. João Félix: 127 millones de euros en 2019

2. Thomas Lemar: 72 millones de euros en 2018

3. Diego Costa: 60 millones de euros en 2017

4. Antoine Griezmann: 54 millones de euros en 2014

5. Falcao: 40 millones de euros en 2011

6. Vitolo: 35.6 millones de euros en 2017

7. Álvaro Morata: 35 millones de euros en 2019

8. Jackson Martínez: 35 millones de euros en 2015

9. Kévin Gameiro: 32 millones de euros en 2016

10. Marcos Llorente: 30 millones de euros en 2019

11. Yannick Carrasco: 27 millones de euros en 2020

12. Nico Gaitán: 25 millones de euros en 2016

13. Mario Hermoso: 25 millones de euros en 2019

14. Kieran Trippier: 22 millones de euros en 2019

15. Gelson Martins: 22 millones de euros en 2018

16. Mario Mandzukic: 22 millones de euros en 2014

17. Sergio Agüero: 21.7 millones de euros en 2006

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