¡Los fichajes MÁS caros en la historia del Atlético de Madrid! | FOTOS

Conoce cuáles han sido los fichajes más caros en la historia del Atlético de Madrid hasta el momento. Uno de los protagonistas de la liga española y el futbol europeo.

1. João Félix: 127 millones de euros en 2019
2. Thomas Lemar: 72 millones de euros en 2018
3. Diego Costa: 60 millones de euros en 2017
4. Antoine Griezmann: 54 millones de euros en 2014
5. Falcao: 40 millones de euros en 2011
6. Vitolo: 35.6 millones de euros en 2017
7. Álvaro Morata: 35 millones de euros en 2019
8. Jackson Martínez: 35 millones de euros en 2015
9. Kévin Gameiro: 32 millones de euros en 2016
10. Marcos Llorente: 30 millones de euros en 2019
11. Yannick Carrasco: 27 millones de euros en 2020
12. Nico Gaitán: 25 millones de euros en 2016
13. Mario Hermoso: 25 millones de euros en 2019
14. Kieran Trippier: 22 millones de euros en 2019
15. Gelson Martins: 22 millones de euros en 2018
16. Mario Mandzukic: 22 millones de euros en 2014
17. Sergio Agüero: 21.7 millones de euros en 2006

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