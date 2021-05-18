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¡Los fichajes MÁS caros en la historia del Atlético de Madrid! | FOTOS
El Atlético de Madrid se ha convertido en uno de los clubes que compran jugadores más caros, en los últimos años. Sus fichajes más costosos.
Conoce cuáles han sido los fichajes más caros en la historia del Atlético de Madrid hasta el momento. Uno de los protagonistas de la liga española y el futbol europeo.
1. João Félix: 127 millones de euros en 2019
2. Thomas Lemar: 72 millones de euros en 2018
3. Diego Costa: 60 millones de euros en 2017
4. Antoine Griezmann: 54 millones de euros en 2014
5. Falcao: 40 millones de euros en 2011
6. Vitolo: 35.6 millones de euros en 2017
7. Álvaro Morata: 35 millones de euros en 2019
8. Jackson Martínez: 35 millones de euros en 2015
9. Kévin Gameiro: 32 millones de euros en 2016
10. Marcos Llorente: 30 millones de euros en 2019
11. Yannick Carrasco: 27 millones de euros en 2020
12. Nico Gaitán: 25 millones de euros en 2016
13. Mario Hermoso: 25 millones de euros en 2019
14. Kieran Trippier: 22 millones de euros en 2019
15. Gelson Martins: 22 millones de euros en 2018
16. Mario Mandzukic: 22 millones de euros en 2014
17. Sergio Agüero: 21.7 millones de euros en 2006
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