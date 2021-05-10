Champions League: futbolistas MÁS caros del Chelsea y Manchester City | FOTOS

Los dos equipos que jugarán la final de la Champions League el próximo 29 de mayo en el Estadio Olímpico Atatürk tienen en sus filas a muchos de los jugadores con más valor en el mercado.

Manchester City, dirigido por el español Pep Guardiola, y Chelsea, comandados por el alemán Thomas Tuchel, en los últimos años se han caracterizado por su gran inversion en su plantilla de jugadores que en esta temporada ha rendido grandes resultados.

El delantero inglés Raheem Sterling es el jugador con más valor, el atacante de Manchester City está cotizado con 100 millones de euros.

El neerlandés Kevin de Bruyne empareja al británico en el valor al ser cotizado también en 100 millones de euros.

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El jugador español Rodrigo Hernández Cascante, conocido simplemente como Rodri, se valora en 70 millones de euro. El mediocampista llegó al Manchester City a petición del técnico español Pep Guardiola.

El juvenil Phil Foden del Manchester City se valora en 70 millones de euro, una joven promesa para la escuadra campeona de la Premier League.

El jugador con el mayor valor del Chelsea es el alemán Kai Havertz con un precio de 70 millones de euros.

El portugués Bernardo Silva del Manchester City cuesta también 70 millones de euros.

El defensa luso Ruben Dias se encuentra cortizado con 70 millones de euros.

El alemana Timo Werner son valorado sus goles en el Chelsea por 65 millones de euros.

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Mason Mount del Chelsea se cotiza con un valor de 60 millones de euros, igual que el delantero brasileño Gabriel Jesus.

El arquero del Manchester City Anderso se valora alto al llegar a la cantidad de 56 millones de euros.

55 millones es el valor del mediocampista de los blues N’Golo Kanté.

Joao Cancelo se cotiza en los 50 millones de euro, mientras Ben Chilwell está valorado en el mismo precio, junto con Ferrán Torres.

