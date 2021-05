Ganó su ascenso en la cancha; lo perdería en el escritorio

En Salerno, Italia, la fiesta por el ascenso a la Serie A de la Unione Sportiva Salernitana ni siquiera pudo empezar. El júbilo de los futbolistas, que hoy consiguieron la promoción a la máxima categoría del calcio, tras vencer 0-3 al Pescara para asegurar el segundo sitio de la tabla y ganarse el segundo ascenso directo, duró muy poco. Porque lo ganado en la cancha se podría perder en los escritorios.

El conjunto del sur de Italia pertenece a Enrico Lotito y a su cuñado Marco Mezzarano, y el problema es que Enrico es hijo de Claudio Lotito, quien es el dueño y presidente de la Lazio, y las normas organizativas federales prohíben que en una misma división haya dos equipos que pertenezcan a un mismo dueño, ya sea de manera directa o indirecta.

Es por ello que el Salernitana no podría jugar en la máxima categoría italiana, ya que la relación padre-hijo impide que la escuadra sureña pueda ser parte del torneo. Pero esto no significa que el Granate no vaya a poder disfrutar de lo conseguido en el terreno de juego tras 22 años de ausencia en la Serie A. Hay una solución que se describe en el reglamento.

“En el caso en el que se den situaciones que dan a la misma persona control directo o indirecto sobre clubes en la misma categoría, los interesados deberán comunicarlo de forma inmediata a la FIGC (Federación de Fútbol Italiana) y poner fin a esta situación en los treinta días siguientes”, se lee en el reglamento.

El Salerno podría tener una solución

Es decir que la familia Lotito cuenta con 30 días, a partir de que acabe la temporada de manera oficial, o sea cuando se terminen los play-offs para definir al tercer ascendido, para vender al equipo para poder inscribirse a la temporada 2021-2022 de la Serie A. Y es que en el registro del club deberá constar que la institución pertenece a alguien más.

Las reglas de la Federación Italiana son claras, no puede haber relación familiar, hasta el cuarto grado, entre dos dueños de clubes de la misma categoría. Pero en Italia ha comenzado a correr el rumor de que la familia Lotito tiene preparado un plan para conseguir mantener a ambos clubes, por lo cual se espera un verano movido en los escritorios y otra batalla legal que podría ensuciar al futbol del país de la bota.