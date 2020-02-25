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Mucho Bayern Munich para el Chelsea

Bayern Munich golea al Chelsea en territorio londinense.

Por: Azteca Deportes

Chelsea vs Bayern Munich

Reuters | Chelsea vs Bayern Munich

David Alaba mostró molestia con la directiva de su equipo




|

Chelsea vs Bayern Munich

Reuters | Chelsea vs Bayern Munich

Chelsea vs Bayern Munich

Reuters | Chelsea vs Bayern Munich

Chelsea vs Bayern Munich

Reuters | Chelsea vs Bayern Munich

Chelsea vs Bayern Munich

Reuters | Chelsea vs Bayern Munich

/
Chelsea vs Bayern Munich

Reuters | Chelsea vs Bayern Munich

David Alaba mostró molestia con la directiva de su equipo




|

Chelsea vs Bayern Munich

Reuters | Chelsea vs Bayern Munich

Chelsea vs Bayern Munich

Reuters | Chelsea vs Bayern Munich

Chelsea vs Bayern Munich

Reuters | Chelsea vs Bayern Munich

Chelsea vs Bayern Munich

Reuters | Chelsea vs Bayern Munich

Chelsea vs Bayern Munich
David Alaba mostró molestia con la directiva de su equipo
Chelsea vs Bayern Munich
Chelsea vs Bayern Munich
Chelsea vs Bayern Munich
Chelsea vs Bayern Munich