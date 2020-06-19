¡La épica remontada del Liverpool en Champions!

El más grande logro que obtuvo en aquel fue aquel heroico título de la Champions League 2004-2005, cuando derrotaron al AC Milan en la tanda de penales, el ya lejano el 25 de mayo de 2005, Estambul fue testigo del regreso de Liverpool a lo más alto.

Tras eliminar a la Juventus en cuartos de final y al Chelsea en semifinales, el Liverpool, que había comenzado su andadura desde la tercera ronda clasificatoria, alcanzaba la ansiada final europea, donde tenía frente a él a otro gigante de la historia europea, el Milan.

Paolo Maldini y Hernán Crespo en dos oportunidades, llevaron al descanso a los “Rossoneros” con una ventaja que parecía casi segura, ocurrió lo impensable, algo ocurrió en los vestidores, Rafa Benitez convenció a un equipo joven y talentoso los “Reds” lograron el épico 3 a 3 en siete minutos, llevando la final a una dramática tanda de penales.

El Liverpool es un grande de la historia del fútbol, cinco veces campeón de Europa (1977, 1978, 1981, 1984, y 2005).

