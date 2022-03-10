Tecatito casi hace un golazo en la victoria contra el West Ham

El mediocampista mexicano, Jesús Manuel Corona fue titular en la victoria del Sevilla por la mínima ante el West Ham en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en juego correspondiente a la ida de los octavos de final.

Un gol del hispanomarroquí Munir El Haddadi, a la hora de juego de la ida de los octavos de final de la Liga Europa disputada en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, dio el triunfo al Sevilla ante el West Ham, una corta ventaja que deja todo por decidir en la vuelta de la próxima semana en Londres.



Tecatito Corona por poco hace un golazo

Jesús Manuel Corona realizó una jugada de fantasía, pero Kurt Zouma hizo una puntual barrida y alcanzó a desviar el balón.



Sevilla tras no superar la fase de grupos de la Champions, pelearía por levantar la Europa League, pues este torneo históricamente se le da al cuadro español, con seis títulos.

Sevilla dominador en Europa League

El conjunto andaluz se vio las caras ante el Dinamo de Zagreb y en su 3-1 de la ida como local se basó para superar a los croatas.

"Competimos en la Liga y en la Europa League. Competimos bien, dentro de la complejidad y de las circunstancias en las que estamos. Queremos superar a un gran rival en un momento duro, pero confiando en los recursos que tenemos", comentó el entrenador de Sevilla.

Tecatito Corona podría ser titular ante West Ham

Jesús Manuel Corona, podría ver minutos ante el cuadro del West Ham, pues en los últimos encuentros ha dado muestra de su calidad, tanto que medios españoles lo califican como uno de los mejores fichajes del mercado de invierno.

¿Cómo llega West Ham al partido?

West Ham, de David Moyes tiene un presente destacado en la Premier League, pues se mantiene en la pelea por los puestos de Champions League junto a Manchester United, Arsenal y Tottenham.

Moyes espera un duelo complicado, pero es una gran oportunidad para medir sus verdaderos alcances en estas competencias.

“Una gran oportunidad de medirse con uno de los mejores equipos del fútbol europeo, espero con ansia este partido porque este grupo de jugadores es capaz de obtener un buen resultado sin importar contra quién juegue”, declaro el técnico de los “Hammers”.



Alineaciones probables Sevilla vs West Ham

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Gudelj, Acuña; Joan Jordán, Óliver Torres; Tecatito Corona, Rakitic, Ocampos; En-Nesyri.

West Ham: Fabianski; Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell; Benrahma, Soucek, Lanzini, Vlasic, Fornals; Antonio.

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