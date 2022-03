Neymar y Donnarumma niegan haber llegado a los golpes

Luego de la dolorosa eliminación del PSG, se habló que el delantero Neymar y Donnarumma llegaron a los golpes, pues según fuentes indicaron que el brasileño le habría reclamado al guardameta su error en el gol de Benzema.

Ante estos supuestos sucesos, ambos futbolistas salieron a desmentir esta noticia, por medio de sus redes sociales revelaron una conversación en la que el exporte del Milán le comparte la publicación al atacante carioca con el siguiente mensaje: “Hola Ney, Siento lo de ayer, Esta noticia es inaceptable”.

La respuesta de “Ney” fue: “Amigo, eso puede pasar el futbol… Somos un equipo y estamos contigo. Eres muy joven aún y vas a ganar un montón, Levántate y seguimos. Abrazo”.

El error de Gianluigi Donnarumma

El PSG parecía tener el partido en la bolsa, pues por momentos mostró superioridad y el Real Madrid no encontraba el camino, pero un error de Gianluigi Donnarumma le costó la eliminatoria al cuadro francés, el arquero quiso quitarse a Karim Benzema, pero el “gato” presionó y orilló al aquerio italiano a la pifia, con esto los merengues empataron y remontaron para entrar a los cuartos de final de la Champions.

Te puede interesar: Hat-trick de Benzema y el Real Madrid elimina al PSG de la Champions

El entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, dio la cara tras el fracaso del cuadro francés en la Champions League, pues el equipo se descompuso a partir de la falla de Gianluigui Donnarumma , a quien defendió tras la accion que significó el empate merengue.

“No es un error porque es falta clara. He visto las imágenes entre 30 y 40 veces, con todas las cámaras. No es un error del portero, es falta. Los pequeños detalles cuentan y el VAR no ha visto una falta determinante”, declaró el estratega Pochettino, tras la dolorosa correcto de su equipo en la capital de España.

Te puede interesar: Lo que aprendimos de la remontada del Real Madrid ante el PSG