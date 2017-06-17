Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Galería | Color de Rusia vs Nueva Zelanda, Copa Confederaciones
#Galería Los momento de color del partido entre Rusia vs Nueva zelanda
Ian Walton/Getty Images | Color Rusia vs Nueva Zelanda
CARL RECINE/REUTERS | Color Rusia vs Nueva Zelanda
CARL RECINE/REUTERS | Color Rusia vs Nueva Zelanda
Ian Walton/Getty Images | Color Rusia vs Nueva Zelanda
Dean Mouhtaropoulos/Getty Images | Color Rusia vs Nueva Zelanda
Francois Nel/Getty Images | Color Rusia vs Nueva Zelanda
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Color Rusia vs Nueva Zelanda
CARL RECINE/REUTERS | Color Rusia vs Nueva Zelanda
Ian Walton/Getty Images | Color Rusia vs Nueva Zelanda
CARL RECINE/REUTERS | Color Rusia vs Nueva Zelanda
CARL RECINE/REUTERS | Color Rusia vs Nueva Zelanda
Ian Walton/Getty Images | Color Rusia vs Nueva Zelanda
Dean Mouhtaropoulos/Getty Images | Color Rusia vs Nueva Zelanda
Francois Nel/Getty Images | Color Rusia vs Nueva Zelanda
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Color Rusia vs Nueva Zelanda
CARL RECINE/REUTERS | Color Rusia vs Nueva Zelanda