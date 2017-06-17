  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Galería | Color de Rusia vs Nueva Zelanda, Copa Confederaciones

#Galería Los momento de color del partido entre Rusia vs Nueva zelanda

Por: Azteca Deportes

KAL|1_jk8dz9ow

Ian Walton/Getty Images | Color Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_6otplhgj

CARL RECINE/REUTERS | Color Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_k6oxbk5u

CARL RECINE/REUTERS | Color Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_woibl1hp

Ian Walton/Getty Images | Color Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_h4dc81br

Dean Mouhtaropoulos/Getty Images | Color Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_u1mkidc6

Francois Nel/Getty Images | Color Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_scdxfrcy

KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Color Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_x96wwyzb

CARL RECINE/REUTERS | Color Rusia vs Nueva Zelanda

/
KAL|1_jk8dz9ow

Ian Walton/Getty Images | Color Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_6otplhgj

CARL RECINE/REUTERS | Color Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_k6oxbk5u

CARL RECINE/REUTERS | Color Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_woibl1hp

Ian Walton/Getty Images | Color Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_h4dc81br

Dean Mouhtaropoulos/Getty Images | Color Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_u1mkidc6

Francois Nel/Getty Images | Color Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_scdxfrcy

KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Color Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_x96wwyzb

CARL RECINE/REUTERS | Color Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_jk8dz9ow
KAL|1_6otplhgj
KAL|1_k6oxbk5u
KAL|1_woibl1hp
KAL|1_h4dc81br
KAL|1_u1mkidc6
KAL|1_scdxfrcy
KAL|1_x96wwyzb