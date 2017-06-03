Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Galería | Final Champions League
Las mejores imágenes del partido entre Juventus y Real Madrid
Matthias Hangst/Getty Images | Juventus vs Real Madrid
Laurence Griffiths/Getty Images | Juventus vs Real Madrid
Handout/UEFA via Getty Images | Juventus vs Real Madrid
David Ramos/Getty Images | Juventus vs Real Madrid
Michael Regan/Getty Images | Juventus vs Real Madrid
Michael Regan/Getty Images | Juventus vs Real Madrid
Michael Regan/Getty Images | Juventus vs Real Madrid
Carl Recine/REUTERS | Juventus vs Real Madrid
DARREN STAPLES/REUTERS | Juventus vs Real Madrid
Carl Recine/REUTERS | Juventus vs Real Madrid
Carl Recine/REUTERS | Juventus vs Real Madrid
Carl Recine/REUTERS | Juventus vs Real Madrid
Eddie Keogh/REUTERS | Juventus vs Real Madrid
Carl Recine/REUTERS | Juventus vs Real Madrid
Pawel Kopczynski/REUTERS | Juventus vs Real Madrid
Matthias Hangst/Getty Images | Juventus vs Real Madrid
Laurence Griffiths/Getty Images | Juventus vs Real Madrid
Handout/UEFA via Getty Images | Juventus vs Real Madrid
David Ramos/Getty Images | Juventus vs Real Madrid
Michael Regan/Getty Images | Juventus vs Real Madrid
Michael Regan/Getty Images | Juventus vs Real Madrid
Michael Regan/Getty Images | Juventus vs Real Madrid
Carl Recine/REUTERS | Juventus vs Real Madrid
DARREN STAPLES/REUTERS | Juventus vs Real Madrid
Carl Recine/REUTERS | Juventus vs Real Madrid
Carl Recine/REUTERS | Juventus vs Real Madrid
Carl Recine/REUTERS | Juventus vs Real Madrid
Eddie Keogh/REUTERS | Juventus vs Real Madrid
Carl Recine/REUTERS | Juventus vs Real Madrid
Pawel Kopczynski/REUTERS | Juventus vs Real Madrid