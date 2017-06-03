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Galería | Final Champions League

Las mejores imágenes del partido entre Juventus y Real Madrid

Por: Azteca Deportes

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Matthias Hangst/Getty Images | Juventus vs Real Madrid

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Laurence Griffiths/Getty Images | Juventus vs Real Madrid

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Handout/UEFA via Getty Images | Juventus vs Real Madrid

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David Ramos/Getty Images | Juventus vs Real Madrid

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Michael Regan/Getty Images | Juventus vs Real Madrid

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Michael Regan/Getty Images | Juventus vs Real Madrid

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Michael Regan/Getty Images | Juventus vs Real Madrid

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Carl Recine/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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DARREN STAPLES/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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Carl Recine/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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Carl Recine/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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Carl Recine/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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Eddie Keogh/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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Carl Recine/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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Pawel Kopczynski/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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Matthias Hangst/Getty Images | Juventus vs Real Madrid

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Laurence Griffiths/Getty Images | Juventus vs Real Madrid

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Handout/UEFA via Getty Images | Juventus vs Real Madrid

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David Ramos/Getty Images | Juventus vs Real Madrid

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Michael Regan/Getty Images | Juventus vs Real Madrid

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Michael Regan/Getty Images | Juventus vs Real Madrid

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Michael Regan/Getty Images | Juventus vs Real Madrid

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Carl Recine/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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DARREN STAPLES/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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Carl Recine/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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Carl Recine/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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Carl Recine/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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Eddie Keogh/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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Carl Recine/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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Pawel Kopczynski/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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