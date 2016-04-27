  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Galería: Final Liga Campeones

América y Tigres jugaron la vuelta en el Estadio Azteca.

Por: Carlos Gorozpe

KAL|0_ie4vl1sb

OMAR MARTINEZ/MEXPSORT | América y Tigres salen a la cancha del Azteca para los últimos 90 minutos

KAL|0_aya1dayy

DAVID LEAH/MEXSPORT | Sambueza y Juninho en la calma ante de la tormenta

KAL|0_47ep4e9e

JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | América se da ánimos antes de arrancar el juego de vuelta

KAL|0_7h53hxfg

ADRIAN MACIAS/MEXPSORT | Sobís no pudo pesar durante el encuentro

KAL|0_bavm87p7

JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Pizarro y Sambueza en duelo constante por la pelota

KAL|0_gocvlbrt

OSVALDO AGUILAR/MEXPSORT | Sambueza, ídolo de la afición azulcrema

KAL|0_e9ntelv1

BERNARDO MALDONADO/MEXPSORT | Gignac acercó a Tigres en el global con un gol en la primera parte

KAL|0_krtnvgu4

OMAR MARTINEZ/MEXPSORT | Gignac festeja su gol en el primer tiempo

/
KAL|0_ie4vl1sb

OMAR MARTINEZ/MEXPSORT | América y Tigres salen a la cancha del Azteca para los últimos 90 minutos

KAL|0_aya1dayy

DAVID LEAH/MEXSPORT | Sambueza y Juninho en la calma ante de la tormenta

KAL|0_47ep4e9e

JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | América se da ánimos antes de arrancar el juego de vuelta

KAL|0_7h53hxfg

ADRIAN MACIAS/MEXPSORT | Sobís no pudo pesar durante el encuentro

KAL|0_bavm87p7

JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Pizarro y Sambueza en duelo constante por la pelota

KAL|0_gocvlbrt

OSVALDO AGUILAR/MEXPSORT | Sambueza, ídolo de la afición azulcrema

KAL|0_e9ntelv1

BERNARDO MALDONADO/MEXPSORT | Gignac acercó a Tigres en el global con un gol en la primera parte

KAL|0_krtnvgu4

OMAR MARTINEZ/MEXPSORT | Gignac festeja su gol en el primer tiempo

KAL|0_ie4vl1sb
KAL|0_aya1dayy
KAL|0_47ep4e9e
KAL|0_7h53hxfg
KAL|0_bavm87p7
KAL|0_gocvlbrt
KAL|0_e9ntelv1
KAL|0_krtnvgu4