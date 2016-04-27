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Galería: Final Liga Campeones
América y Tigres jugaron la vuelta en el Estadio Azteca.
OMAR MARTINEZ/MEXPSORT | América y Tigres salen a la cancha del Azteca para los últimos 90 minutos
DAVID LEAH/MEXSPORT | Sambueza y Juninho en la calma ante de la tormenta
JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | América se da ánimos antes de arrancar el juego de vuelta
ADRIAN MACIAS/MEXPSORT | Sobís no pudo pesar durante el encuentro
JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Pizarro y Sambueza en duelo constante por la pelota
OSVALDO AGUILAR/MEXPSORT | Sambueza, ídolo de la afición azulcrema
BERNARDO MALDONADO/MEXPSORT | Gignac acercó a Tigres en el global con un gol en la primera parte
OMAR MARTINEZ/MEXPSORT | Gignac festeja su gol en el primer tiempo
OMAR MARTINEZ/MEXPSORT | América y Tigres salen a la cancha del Azteca para los últimos 90 minutos
DAVID LEAH/MEXSPORT | Sambueza y Juninho en la calma ante de la tormenta
JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | América se da ánimos antes de arrancar el juego de vuelta
ADRIAN MACIAS/MEXPSORT | Sobís no pudo pesar durante el encuentro
JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Pizarro y Sambueza en duelo constante por la pelota
OSVALDO AGUILAR/MEXPSORT | Sambueza, ídolo de la afición azulcrema
BERNARDO MALDONADO/MEXPSORT | Gignac acercó a Tigres en el global con un gol en la primera parte
OMAR MARTINEZ/MEXPSORT | Gignac festeja su gol en el primer tiempo