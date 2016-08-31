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Los equipos de Mario Balotelli
El italiano ha dejado de brillar y de estar en equipos de élite, ahora jugará en el modesto Niza de Francia
Debutó con el Internacional el 16 de agosto de 2007, anotando su primer gol en la Serie A el 6 abril de 2008
En 2011 emigró al Manchester City, siendo pieza clave para que los ‘citizens’ conquistaran la Premier Legue 2011-12
Tras numerosos conflictos con el técnico, fue vendido al AC Milán en 2013 por un costo de 20 millones de euros
Volvería a la Premier League en 2014, en esta ocasión con el Liverpool, donde pasaría con más pena que gloria
Tras su mal paso por Inglaterra volvería al Milán, donde no reencontró su mejor nivel por lo que volvería a salir
Ahora encuentra una nueva oportunidad, esta ocasión en la Ligue 1 de Francia con el conjunto de Niza
El polémico ‘Súper Mario’ llega al OCG Niza con contrato hasta 2018, en donde buscará la regularidad que ha perdido
Debutó con el Internacional el 16 de agosto de 2007, anotando su primer gol en la Serie A el 6 abril de 2008
En 2011 emigró al Manchester City, siendo pieza clave para que los ‘citizens’ conquistaran la Premier Legue 2011-12
Tras numerosos conflictos con el técnico, fue vendido al AC Milán en 2013 por un costo de 20 millones de euros
Volvería a la Premier League en 2014, en esta ocasión con el Liverpool, donde pasaría con más pena que gloria
Tras su mal paso por Inglaterra volvería al Milán, donde no reencontró su mejor nivel por lo que volvería a salir
Ahora encuentra una nueva oportunidad, esta ocasión en la Ligue 1 de Francia con el conjunto de Niza
El polémico ‘Súper Mario’ llega al OCG Niza con contrato hasta 2018, en donde buscará la regularidad que ha perdido