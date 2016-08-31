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Los equipos de Mario Balotelli

El italiano ha dejado de brillar y de estar en equipos de élite, ahora jugará en el modesto Niza de Francia

Por: Pedro Ramírez

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Debutó con el Internacional el 16 de agosto de 2007, anotando su primer gol en la Serie A el 6 abril de 2008

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En 2011 emigró al Manchester City, siendo pieza clave para que los ‘citizens’ conquistaran la Premier Legue 2011-12

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Tras numerosos conflictos con el técnico, fue vendido al AC Milán en 2013 por un costo de 20 millones de euros

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Volvería a la Premier League en 2014, en esta ocasión con el Liverpool, donde pasaría con más pena que gloria

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Tras su mal paso por Inglaterra volvería al Milán, donde no reencontró su mejor nivel por lo que volvería a salir

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Ahora encuentra una nueva oportunidad, esta ocasión en la Ligue 1 de Francia con el conjunto de Niza

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El polémico ‘Súper Mario’ llega al OCG Niza con contrato hasta 2018, en donde buscará la regularidad que ha perdido

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Debutó con el Internacional el 16 de agosto de 2007, anotando su primer gol en la Serie A el 6 abril de 2008

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En 2011 emigró al Manchester City, siendo pieza clave para que los ‘citizens’ conquistaran la Premier Legue 2011-12

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Tras numerosos conflictos con el técnico, fue vendido al AC Milán en 2013 por un costo de 20 millones de euros

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Volvería a la Premier League en 2014, en esta ocasión con el Liverpool, donde pasaría con más pena que gloria

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Tras su mal paso por Inglaterra volvería al Milán, donde no reencontró su mejor nivel por lo que volvería a salir

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Ahora encuentra una nueva oportunidad, esta ocasión en la Ligue 1 de Francia con el conjunto de Niza

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El polémico ‘Súper Mario’ llega al OCG Niza con contrato hasta 2018, en donde buscará la regularidad que ha perdido

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