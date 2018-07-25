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Los mejores goles en mundiales
Te presentamos los mejores goles desde Alemania 2006 a Rusia 2018
Alex Livesey/Getty Images | Alemania 2006- Maxi Rodríguez vs México
Shaun Botterill/Getty Images | Alemania 2006- Maxi Rodríguez vs México
Laurence Griffiths/Getty Images | Sudáfrica 2010- Diego Forlán vs Alemania
Lars Baron/Getty Images | Alemania 2010- Diego Forlán vs Alemania
Laurence Griffiths/Getty Images | Alemania 2010- Diego Forlán vs Alemania
Julian Finney/Getty Images | Brasil 2014- James Rodríguez vs Uruguay
Clive Rose/Getty Images | Brasil 2014- James Rodríguez vs Uruguay
Laurence Griffiths/Getty Images | Rusia 2018- Benjamin Pavard vs Argentina
Catherine Ivill/Getty Images | Rusia 2018- Benjamin Pavard vs Argentina
Alex Livesey/Getty Images | Alemania 2006- Maxi Rodríguez vs México
Shaun Botterill/Getty Images | Alemania 2006- Maxi Rodríguez vs México
Laurence Griffiths/Getty Images | Sudáfrica 2010- Diego Forlán vs Alemania
Lars Baron/Getty Images | Alemania 2010- Diego Forlán vs Alemania
Laurence Griffiths/Getty Images | Alemania 2010- Diego Forlán vs Alemania
Julian Finney/Getty Images | Brasil 2014- James Rodríguez vs Uruguay
Clive Rose/Getty Images | Brasil 2014- James Rodríguez vs Uruguay
Laurence Griffiths/Getty Images | Rusia 2018- Benjamin Pavard vs Argentina
Catherine Ivill/Getty Images | Rusia 2018- Benjamin Pavard vs Argentina