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Fútbol

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Los mejores goles en mundiales

Te presentamos los mejores goles desde Alemania 2006 a Rusia 2018

Por: Azteca Deportes

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Alex Livesey/Getty Images | Alemania 2006- Maxi Rodríguez vs México

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Shaun Botterill/Getty Images | Alemania 2006- Maxi Rodríguez vs México

KAL|0_yhimibqu

Laurence Griffiths/Getty Images | Sudáfrica 2010- Diego Forlán vs Alemania

KAL|0_5ozwle6x

Lars Baron/Getty Images | Alemania 2010- Diego Forlán vs Alemania

KAL|0_0evyufew

Laurence Griffiths/Getty Images | Alemania 2010- Diego Forlán vs Alemania

KAL|0_sprax5ey

Julian Finney/Getty Images | Brasil 2014- James Rodríguez vs Uruguay

KAL|0_vh0tv4c3

Clive Rose/Getty Images | Brasil 2014- James Rodríguez vs Uruguay

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Laurence Griffiths/Getty Images | Rusia 2018- Benjamin Pavard vs Argentina

KAL|0_95ye9jo2

Catherine Ivill/Getty Images | Rusia 2018- Benjamin Pavard vs Argentina

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KAL|0_b8bv42cv

Alex Livesey/Getty Images | Alemania 2006- Maxi Rodríguez vs México

KAL|0_9w98a0y6

Shaun Botterill/Getty Images | Alemania 2006- Maxi Rodríguez vs México

KAL|0_yhimibqu

Laurence Griffiths/Getty Images | Sudáfrica 2010- Diego Forlán vs Alemania

KAL|0_5ozwle6x

Lars Baron/Getty Images | Alemania 2010- Diego Forlán vs Alemania

KAL|0_0evyufew

Laurence Griffiths/Getty Images | Alemania 2010- Diego Forlán vs Alemania

KAL|0_sprax5ey

Julian Finney/Getty Images | Brasil 2014- James Rodríguez vs Uruguay

KAL|0_vh0tv4c3

Clive Rose/Getty Images | Brasil 2014- James Rodríguez vs Uruguay

KAL|0_lmpkzkbv

Laurence Griffiths/Getty Images | Rusia 2018- Benjamin Pavard vs Argentina

KAL|0_95ye9jo2

Catherine Ivill/Getty Images | Rusia 2018- Benjamin Pavard vs Argentina

KAL|0_b8bv42cv
KAL|0_9w98a0y6
KAL|0_yhimibqu
KAL|0_5ozwle6x
KAL|0_0evyufew
KAL|0_sprax5ey
KAL|0_vh0tv4c3
KAL|0_lmpkzkbv
KAL|0_95ye9jo2