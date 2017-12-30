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Momentos Memorables | Bundesliga
Disfruta estas postales con los mejores episodios que vivió el futbol alemán en este 2017
Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images | Disfruta estas postales con los mejores episodios que vivió el futbol alemán en este 2017
Jan Hetfleisch/Bongarts/Getty Images | Disfruta estas postales con los mejores episodios que vivió el futbol alemán en este 2017
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Daniel Kopatsch/Bongarts/Getty Images | Disfruta estas postales con los mejores episodios que vivió el futbol alemán en este 2017
Alex Grimm/Bongarts/Getty Images | Disfruta estas postales con los mejores episodios que vivió el futbol alemán en este 2017
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