Javier “Chicharito” Hernández en el LA Galaxy | FOTOS

En su segunda temporada con el LA Galaxy de la MLS en Estados Unidos, Javier “Chicharito” Hernández ha encontrado su mejor versión en varios años. Checa algunas fotos de su aventura.

Chicharito Hernández en el L.A. Galaxy

En enero de 2020, Javier Hernández fue anunciado como nuevo jugador del LA Galaxy.

El delantero mexicano regresaba de europa, tras estar casi 10 años.

En Europa militó con cinco equipos diferentes.

Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United y Sevilla.

Sin embargo, su primer año con el Galaxy no cumplió las expectativas.

Estuvo lleno de muchas lesiones y pocos goles.

Pero este 2021, Chicharito muestra su mejor versión en años.

Al 31 de mayo de 2021, es el máximo goleador del torneo con 7 goles.

Un registro de un gol por partido, de justamente 7 disputados.

El mexicano espera tener una exitosa temporada 2021.

Y así regresar a la Selección Azteca, algo que ha expresado públicamente.

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