Máximos goleadores del futbol europeo 2020-2021 | FOTOS

Los 10 máximos goleadores de las principales ligas del futbol europeo, en la temporada 2020-2021. Futbolistas en Inglaterra, Alemania, España, Italia y Portugal, con cracks como Mpbapé, Haaland, Lewandowski, Messi, Cristiano y más.

Máximos goleadores del futbol europeo

1. Robert Lewandowski: 41 goles en el Bayern Munich.
2. Lionel Messi: 30 goles con el Barcelona.
3. Cristiano Ronaldo: 29 goles con la Juventus.
4. And´re Silva: 28 goles con el Eintracht Frankfurt.
5. Erling Haaland: 27 goles con el Borussia Dortmund.
6. Kylian Mpabbé: 27 goles con el Paris Saint-Germain.
7. Romelu Lukaku: 24 goles con el Inter de Milán.
8. Gerard Moreno: 23 goles con el Villarreal.
9. Karim Benzema: 23 goles con el Real Madrid.
10. Harry Kane: 23 goles con el Tottenham.