Máximos goleadores del futbol europeo 2020-2021 | FOTOS

Kylian Mbappé abandonó la concentración de la Selección de Francia luego del amistoso ante Irlanda del Norte. Lo vieron en Madrid, en medio de la cuenta regresiva hacia Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los 10 máximos goleadores de las principales ligas del futbol europeo, en la temporada 2020-2021. Futbolistas en Inglaterra, Alemania, España, Italia y Portugal, con cracks como Mpbapé, Haaland, Lewandowski, Messi, Cristiano y más.

Máximos goleadores del futbol europeo

1. Robert Lewandowski: 41 goles en el Bayern Munich.

2. Lionel Messi: 30 goles con el Barcelona.

3. Cristiano Ronaldo: 29 goles con la Juventus.

4. And´re Silva: 28 goles con el Eintracht Frankfurt.

5. Erling Haaland: 27 goles con el Borussia Dortmund.

6. Kylian Mpabbé: 27 goles con el Paris Saint-Germain.

7. Romelu Lukaku: 24 goles con el Inter de Milán.

8. Gerard Moreno: 23 goles con el Villarreal.

9. Karim Benzema: 23 goles con el Real Madrid.

10. Harry Kane: 23 goles con el Tottenham.