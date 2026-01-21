Futbolista profesional se promociona en redes sociales para que algún equipo lo fiche

En redes sociales es normal encontrarse con todo tipo de contenido y propuestas, sin embargo que un futbolista profesional ofrezca sus servicios es muy extraño de ver. Ante eso, la publicación realizada por Gianfranco Joannaz provocó una ola de reacciones en Facebook y el resto de espacios digitales, en las cuales se hicieron virales sus intenciones de encontrar un club. Esta es la historia de este lateral-volante por izquierda.

Messi inicia pretemporada con la mira puesta en Latinoamérica

¿Por qué el futbolista Gianfranco Joannaz reventó las redes sociales?

La vida de los futbolistas en ocasiones se ve golpeada por la falta de interés del club donde militan y esto fue lo que le ocurrió a este joven de 21 años. Tras publicar en un grupo de Facebook su intención de conseguir una institución que lo fiche como préstamo sin cargo, la gente se volvió loca con la inusual forma en que un jugador dentro del circuito profesional pidió-buscó trabajo.

Ante eso, el diario El Clarín lo entrevistó y fue donde pudo explicar lo que le estaba ocurriendo, donde uno de los detalles más importantes es que no tiene representante, por lo que se le complicó encontrar acomodo desde diciembre pasado. “Mi intención es buscar un nuevo club, por eso el posteo en Facebook. El motivo principal fue para jugar y sumar los minutos que en Almagro no estaba teniendo. Al no tener representante se complica un poco más, entonces tomé esa decisión”.

Aunque el espacio digital claramente se ha convertido en algo clave para que todo tipo de profesionales encuentren nuevos horizontes y oportunidades, en el futbol no pasa seguido. Por ello, hubo tanto revuelo alrededor de lo hecho por el juvenil. “…en el afán de que se abran otras puertas, decidí hacer el posteo, que no pensé que iba a tener tanta repercusión”.

🚨 ¿Clubes de Primera B / Federal A / PN que necesiten lateral por banda?

Gianfranco Joannaz (21) – Almagro

Lateral/volante derecho, puede jugar por izquierda.

Busca préstamo sin cargo para rodaje 2026. pic.twitter.com/UbN6TPDSQe — ScoutingArg (@ScoutingArgFut) January 20, 2026

¿Ya encontró equipo este futbolista argentino?

Por el momento no hay nada definitivo, pero le dijo al periodista Nicolás Galitrico, que recibió ofertas del Federal A y algunos de la B Metro, recordando que Almagro (club al que pertenece) forma parte de la segunda división del país. Sin embargo, también indicó que aunque mandó videos y se iniciaron conversaciones, no hay nada cerrado aún. Incluso también ya inició con su búsqueda de representante.