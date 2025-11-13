Escándalo en Turquía: más de 100 futbolistas suspendidos

El futbol turco vive una de las crisis más graves de su historia reciente. Este jueves, la Federación Turca de Futbol (TFF) anunció la suspensión temporal de 102 jugadores pertenecientes a clubes de la primera y segunda división, tras revelarse su implicación en un escándalo de apuestas que ha sacudido por completo al balompié del país.

De acuerdo con el comunicado oficial, 25 futbolistas de la Superliga y 77 de la segunda división recibieron sanciones que van desde 45 días hasta un año de suspensión.

Entre los nombres más destacados aparece Eren Elmali, defensa del Galatasaray y seleccionado nacional, castigado con 45 días de inactividad. Su compañero de equipo y zaguero de la sub-21 turca, Metehan Baltaci, fue sancionado con nueve meses fuera de las canchas.

Un caso que sacude a todo el futbol turco

El caso tomó fuerza luego de que Elmali reconociera públicamente en redes sociales que hizo una apuesta hace cinco años en un partido donde su equipo no participaba. Aunque el jugador intentó minimizar el hecho, la confesión reavivó una investigación que ya tenía meses en curso y que ahora amenaza con extenderse a más categorías.

La Federación Turca informó además que más de 1,000 jugadores han sido remitidos al Comité Disciplinario de Futbol Profesional para su análisis, lo que sugiere que las sanciones actuales podrían ser apenas el inicio de un escándalo de mayores proporciones. Como medida preventiva, la TFF decidió suspender las competiciones de tercera y cuarta división por dos semanas, mientras que la Superliga, encabezada por el actual campeón Galatasaray, y la segunda categoría continuarán en actividad.

"Limpiar el futbol turco de la corrupción"

El presidente de la federación, Ibrahim Haciosmanoglu, aseguró que la TFF actuará con firmeza ante cualquier acto de corrupción.

"Asumimos el cargo hace 16 meses con la promesa de elevar el futbol turco al nivel que se merece. No retrocederemos en nuestro empeño de protegerlo del escándalo, la decadencia y las relaciones corruptas", declaró.

El escándalo de apuestas ha puesto en entredicho la credibilidad del fútbol en Turquía, un país donde la pasión por el balón es enorme y los clubes gozan de gran tradición. Ahora, la federación enfrenta el reto de recuperar la confianza de los aficionados y demostrar que nadie está por encima del juego limpio.

